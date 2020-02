Autostrada A1 pod Częstochową: Węzeł Jasna Góra zostanie otwarty 15 lutego. Nieprzejezdny będzie już tylko węzeł Blachownia

2 sierpnia 2019 roku GDDKiA oddała do ruchu nowy, blisko 33-kilometrowy odcinek A1 od węzła Częstochowa Południe do węzła Pyrzowice. Jednocześnie rozpoczęły się prace zabezpieczające na odcinku autostrady na wysokości Częstochowy, gdzie dyrekcja odstąpiła od umowy z nierzetelnym wykonawcą.

Oddane do ruchu w ubiegłym roku 56 km autostrady umożliwia nieprzerwaną jazdę od granicy państwa w Gorzyczkach do północnych dzielnic Częstochowy, mijając po drodze konurbację górnośląską i Międzynarodowy Port Lotniczy Katowice w Pyrzowicach.

- Udostępniając węzeł Częstochowa Jasna Góra, przyczyniamy się do zwiększenia funkcjonalności i atrakcyjności trasy - twierdzi GDDKiA.

Otwarcie węzła Jasna Góra na A1. Komu będzie służył?

Dzięki otwarciu węzła Częstochowa Jasna Góra możliwy będzie wjazd na autostradę A1 i zjazd z niej do Częstochowy oraz w kierunku Kłobucka, Krzepic i Wielunia. Dotychczas chcąc przejechać tzw. autostradową obwodnicą Częstochowy, koniecznym było skorzystanie z węzła Częstochowa Północ lub Częstochowa Południe (z zastrzeżeniem braku możliwości wjazdu do Częstochowy pojazdom ciężarowym o masie powyżej 12 ton).

Otwarcie węzła to dobra informacja dla Częstochowy i częstochowian. Powinno to jeszcze bardziej odciążyć miasto z tranzytu.