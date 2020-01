Autostrada A1 zamknięta przez dwa dni! Drogowcy zburzą aż sześć wiaduktów. Będą objazdy

Trwa budowa autostrady A1 od granic Częstochowy aż do węzła Tuszyn w Łódzkiem. W ten weekend (18-19 stycznia) drogowcy zaplanowali wyburzanie aż sześciu wiaduktów na trasie A1. Dlatego, między węzłęm Tuszyn – Piotrków Trybunalski Zachód autostrada będzie częściowo zamknięta.

Dwa dni utrudnień na budowie A1

- Na czas rozbiórki wiaduktów konieczne będzie zamknięcie dla ruchu autostrady A1 od węzła Tuszyn do węzła Piotrków Trybunalski Zachód. Pierwszych kilkudziesięciominutowych zatrzymań ruchu należy spodziewać się już w piątek 17 stycznia ok. godz. 16:00 - 17:00, podczas wprowadzania tymczasowej organizacji ruchu. Przewidywany czas przywrócenia ruchu na autostradzie to poniedziałek 20 stycznia ok. godz. 6:00 - 7:00 – informuje Jan Krynicki, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

A1 między węzłem Tuszyn i węzłem Piotrków Trybunalski Zachód będzie niedostępna dla kierowców od godz. 19:00 w piątek 17 stycznia do godziny 6:00 w poniedziałek 20 stycznia 2020 r.

W tym czasie kierowcy podróżujący między południem i północą Polski muszą korzystać z objazdów: