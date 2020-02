Częstochowa: Kierowca, który chory wrócił z Włoch, trafił na oddział zakaźny. Pobrano próbki, aby sprawdzić, czy to koronawirus

O przypadku chorego kierowcy, który wrócił z Włoch poinformowała klobucka.pl. Według informacji uzyskanych przez redakcjęu, w poniedziałek 24 lutego pracownik jednej z takich firm transportowych wrócił z Italii po dwutygodniowej trasie.

Z informacji, do których dotarli dziennikarze, mężczyzna prawdopodobnie nie był w obszarze, na którym trwa epidemia wywołana koronawirusem. Jednak nie czuł się najlepiej i z objawami przeziębienia udał się do miejscowego ośrodka zdrowia.

Tam poinformował, że powrócił przed dwoma dniami z podróży do Włoch i ma niepokojące go objawy. Po wstępnych badaniach odesłano go jednak do domu lub pracy. Dwie godziny później został zabrany przez pogotowie do szpitala.

Jak relacjonuje dalej klobucka.pl, powiadomiony telefonicznie zespół medyczny z Krzepic, nim przyjechał po mężczyznę kontaktował się z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, gdzie zadecydowano, by zespół ratunkowy dojechał najpierw do Kłobucka. Tam, nim zabrano mężczyznę do Częstochowy, uruchomiono procedury bezpieczeństwa przewidziane w przypadku epidemii. Białe kombinezony, maski, a także komplet środków ochrony osobistej. Następnie nadal na sygnale pojechali po mężczyznę, do którego ich wezwano.