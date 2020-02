Częstochowa na archiwalnych zdjęciach z lat 1920-1945 [ZDJĘCIA] Zobaczcie, jak rozwijało się miasto w 20-leciu międzywojennym

Jak wyglądała Częstochowa w dwudziestoleciu międzywojennym i w czasie drugiej wojny światowej? Narodowe Archiwum Cyfrowe ma w swoich zbiorach fotografie, na których możemy zobaczyć, jak zmieniło się miasto w ostatnich kilkudziesięciu latach.

Oglądając archiwalne zdjęcia, trudno m.in. uwierzyć, jak wyglądała ruchliwa dzisiaj droga krajowa Częstochowa-Herby, która wówczas nie była praktycznie w ogóle utwardzona. Na zdjęciach z Narodowego Archiwum Cyfrowego można zobaczyć m.in. swastyki na Teatrze im. A. Mickiewicza, ówczesne Aleje i centrum miasta, budowę magistrali kolejowej Śląsk-Gdynia, a także autobus miejski łączący Raków z Rynkiem Wieluńskim.

Oczywiście nie mogło zabraknąć zdjęcia Jasnej Góry. Pięknie na fotografiach prezentuje się Dom Księcia, wówczas jedna z wizytówek miasta, dzisiaj zabytkowa rudera, która nie może się doczekać inwestora.

Warto pamiętać, że lata dwudzieste XX wieku w Częstochowie to okres szybkiego rozwoju i odbudowy po wielu latach zaborów i wojny. Dzień przed wojną miasto liczyło już 138 tysięcy mieszkańców i było pod tym względem ósme co do wielkości w Polsce. W 1925 roku powstało w mieście biskupstwo.