Dezynfekcja w powiecie kłobuckim. Strażacy z Kłobucka, Łobodna i Krzepic pryskają podchlorynem sodu m.in otoczenie szpitala i targowisko

Jak informuje kłobucki Urząd Miasta, to już druga tego typu akcja odkażania, związana z pandemią koronawirusa. Wcześniejsze dezynfekowanie odbyło się tuż przed świętami Wielkiej Nocy i przeprowadzili je strażacy ochotnicy z jednostki w Kłobucku i w Łobodnie.

W związku z częściowym zniesieniem niektórych obostrzeń, tym razem strażacy rozpoczęli od dezynfekcji targowiska miejskiego w Kłobucku, parków i skwerków oraz elementów małej architektury miejskiej jak ławki i siedziska, barierki czy poręcze. Zdezynfekowane zostanie również otoczenie przy wejściach m.in. do urzędów, szpitala czy ośrodków zdrowia na terenie całej gminy.

Wszystkie działania prowadzone są w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom gminy. W walkę o bezpieczeństwo mieszkańców jak zawsze włączyli się strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych.

Strażacy z OSP Krzepice, OSP Kłobuck i OSP Łobodno pracowali przy dezynfekcji terenów wokół szpitali w Krzepicach i Kłobucku oraz przychodni i ośrodków zdrowia Użyty był do tego podchloryn sodu - mówi Henryk Kiepura, starosta kłobucki, który dziękuję strażakom oraz wójtom i burmistrzom gmin, na których terenie te działania były i są prowadzone.

Do Kłobucka dotarła kolejna partia sprzętu zakupionego przez Starostwo Powiatowe w ramach akcji walki z koronawirusem. Urządzenia rozpylające Stihl służące do dezynfekcji przestrzeni publicznej trafią do kłobuckiego pogotowia ratunkowego i strażaków z OSP.