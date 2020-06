Groźny wypadek w Mokrej! Jeden z samochodów staranował przystanek autobusowy, ranna została 44-letnia kobieta

Do zdarzenia doszło we wtorek, 23 czerwca, około godziny 13.15, oficer dyżurny kłobuckiej komendy otrzymał zgłoszenie dotyczące zdarzenia drogowego, do którego doszło na skrzyżowaniu w miejscowości Mokra.

- Do obsługi tego zdarzenia skierowani zostali policjanci z kłobuckiej drogówki. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że kierujący dostawczym oplem, podczas wykonywania skrętu w lewo, nie udzielił pierwszeństwa jadącej z przeciwka toyocie, która po zderzeniu uderzyła w przystanek autobusowy - mówi Joanna Wiącek-Głowacz, rzeczniczka prasowa kłobuckiej policji.

Oplem kierował 24-letni mieszkaniec Częstochowy, natomiast toyotą 44-letnia mieszkanka powiatu kłobuckiego, która na skutek zdarzenia doznała obrażeń ciała i trafiła do częstochowskiego szpitala na szczegółowe badania.

Po ustaleniu dokładnych obrażeń 44-latki, sprawą zajmą się kłobuccy kryminalni lub policjanci z zespołu ds. wykroczeń.