Kierowca rozbił ferrari na nowym odcinku autostrady A1 pod Częstochową [ZDJĘCIA]. Ukarano go mandatem.

Jak informuje portal gminablachownia.pl, we wtorek, 4 lutego, ok. godz. 11:40 na A1 w Łojkach doszło do kolizji drogowej z udziałem czerwonego ferrari z warszawskimi tablicami rejestracyjnymi.

Z ustaleń policji wynika, że kierujący pojazdem nie dostosował prędkości do warunków na drodze, wpadł w poślizg, w wyniku którego uderzył w barierki. Został za to ukarany mandatem. Na szczęście nikomu nic się nie stało.

To kolejne zdarzenie na A1 w okolicach wciąż nieczynnego węzła Blachownia. W sobotę w podobnych okolicznościach doszło do wypadku, po którym do szpitala została przewieziona kobieta.