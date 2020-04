Kłobuck: Bramka odkażająca w szpitalu powiatowym już zainstalowana. Ma minimalizować ryzyko zakażenia podczas zdejmowania kombinezonów

- Bramka działa tak, że osoby wchodzą do niej na minutę i w tym czasie ich kombinezony są spryskiwane, aby usunąć bakterie i wirusy. W kłobuckim szpitalu jest już tzw. "oddział brudny" przeznaczony do opieki nad osobami zakażonymi koronawirusem. Bramka została zamontowana w takim miejscu, aby mogli przez nią przejść lekarze opuszczający oddział, a także ratownicy wracający z interwencji - mówi Henryk Kiepura.

– Głównym problemem, który zespół zidentyfikował w bytomskim szpitalu, jest odkażanie personelu medycznego np. po wyjściu z karetki, kiedy ratownik nie wie, czy miał styczność z osobą zarażoną, czy nie, a musi zachować odpowiednie procedury przy zdejmowaniu kombinezonu ochronnego. Nie jest to łatwe, przetestowaliśmy to sami na sobie w laboratorium podczas testów. Ściągnięcie go w taki sposób, by zminimalizować ryzyko jest bardzo trudne i bywa często przyczyną zakażenia. Dlatego też zdecydowaliśmy się pomóc i podjęliśmy odpowiednie działania – mówi dr inż. Magdalena Bogacka.

– Podjęliśmy próbę kontaktu ze szpitalem, by sprawdzić, czy nasza koncepcja znajduje potwierdzenie w rzeczywistości i czy szpital byłby zainteresowany. Spotkaliśmy się z potwierdzeniem, dlatego rozpoczęliśmy prace nad budową bramy i doborem odpowiedniego środka dezynfekującego. Musi być on jednocześnie skuteczny, bezpieczny i – jako że nie mamy za dużo czasu na testy – to musi być już sprawdzony – podkreśla dr inż. Magdalena Bogacka.