Kłobuck: Policja prowadziła akcję Bezpieczny Pieszy. Wykorzystano do tego Ruchome Stanowisko Dowodzenia

Akcja prowadzona była w środę od rana do wieczora na terenie powiatu kłobuckiego. Działania wpisujące się w kampanię „bezpieczny pieszy” mają na celu poprawę bezpieczeństwa pieszych, poprzez dyscyplinowanie zarówno kierujących, jak i pieszych.

- Mundurowych z drogówki wspierają policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, którzy obsługują specjalny pojazd rejestrujący wykroczenia, tzw. ruchome stanowisko dowodzenia (RSD). Samochód wyposażony jest w obrotowe kamery, anteny i monitory. Auto ma też własne zasilanie, urządzenia do nagrywania oraz sprzęt połączony z internetem. W Kłobucku pojazd jest ustawiany przy najbardziej ruchliwych ulicach i skrzyżowaniach - mówi Joanna Wiącek-Głowacz, rzeczniczka prasowa kłobuckiej policji.

Policja apeluje do pieszych by zachowali rozwagę na drodze i korzystali z chodników, a w przypadku ich braku - z pobocza. Przed wejściem na jezdnię zachowajmy szczególną ostrożność i przechodźmy tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Mimo, że prawo wymaga noszenia odblasków wyłącznie poza obszarem zabudowanym, zachęcamy jednak, by nosić je zawsze.