Kłobuck: Potrącenie rowerzystki na Zamkowej. 65-letnia kobieta została przewieziona do szpitala. Okoliczności wypadku bada policja

Do zdarzenia doszło 17 kwietnia przed godziną 10, na ulicy Zamkowej w Kłobucku. Do oficera dyżurnego kłobuckiej komendy zadzwonił dzielnicowy, który zauważył, że doszło do wypadku. Policjant udzielił poszkodowanej pierwszej pomocy i niezwłocznie powiadomił służby ratunkowe.

Na miejsce zdarzenia skierowano mundurowych z drogówki. - Ze wstępnych ustaleń stróżów prawa wynika, że 50-letni kierowca dodge'a, jadąc w kierunku ronda na ulicy Zamkowej w Kłobucku, chciał wyprzedzić 65-letnią rowerzystkę, która w tym samym momencie rozpoczęła manewr skrętu w lewo. Niestety w wyniku tego zdarzenia mężczyzna, mieszkaniec gminy Opatów, potrącił rowerzystkę, mieszkankę gminy Kłobuck. Pokrzywdzona z obrażeniami ciała została zabrana do częstochowskiego szpitala. Oboje uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi - mówi Joanna Wiącek-Głowacz, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Oględziny na miejscu zdarzenia wykonywali policjanci z kłobuckiej drogówki. Wypadek będzie przedmiotem badań biegłego z zakresu rekonstrukcji przebiegu zdarzeń drogowych, którego opinia zostanie wykorzystana w toczącym się postępowaniu.