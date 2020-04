Kłobuck: Starostwo powiatowe rozpoczęło produkcje specjalnych przyłbic ochronnych. W poniedziałek będzie gotowych już kilkaset sztuk

Do sanatorium trafiają zakażeni koronawirusem. Dlaczego?

Nie wszyscy chorzy na Covid-19 są leczeni w szpitalu. Osoby ze stwierdzonym zakażeniem koronawirusem i w stanie niezagrażającym życiu mogą dochodzić do zdrowia w domu. A co jeśli nie możemy wrócić do miejsca zamieszkania, bo mieszkamy z seniorem? Żeby nie zajmować potrzebnych łóż...