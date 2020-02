Krzepice: 46-latek zaatakował ratowników medycznych, którzy chcieli mu pomóc. Agresor został tymczasowo aresztowany

Do zdarzenia doszło w sobotę, 1 lutego, w miejscowości Zajączki Pierwsze w gminie Krzepice.

- Z ustaleń kryminalnych z Komisariatu Policji w Krzepicach wynika, że podczas zakrapianego alkoholem spotkania dwóch mężczyzn, jeden z nich przewrócił się, w wyniku czego zaczął odczuwać ból. W związku z dolegliwością, drugi z mężczyzn wezwał na miejsce karetkę pogotowia. Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni z Kłobucka, którzy chcieli pomóc poszkodowanemu. Podczas próby udzielania pomocy, mężczyzna zaatakował ratowników, odpychając ich i bić pięściami - mówi Kamil Raczyński, rzecznik prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Na miejsce przyjechali zaalarmowani o sprawie mundurowi z krzepickiego komisariatu, którzy zatrzymali agresora.

Po nocy spędzonej w policyjnej celi, usłyszał on zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej oraz uszkodzenia ciała funkcjonariuszy publicznych. Podejrzany nie potrafił wyjaśnić motywów swojego zachowania. Co więcej, to nie pierwsza taka sytuacja 46-latka, wobec czego będzie odpowiadał jako recydywista. O dalszym losie zatrzymanego zadecyduje prokurator i sąd.