Największy w Europie park wodny gotowy [CENY biletów]. Jest dwie godziny samochodem z Częstochowy [Suntago Wodny Świat].

Niedaleko woj. śląskiego, tylko troszkę ponad dwie godziny jazdy samochodem z Częstochowy powstał największy park wodny w Europie - Suntago Wodny Świat! Park of Poland (park wodny będzie jego częścią) powstał w Wręczy między Warszawą a Łodzią. 3 km zjeżdżalni, 700 prawdziwych palm, ogromny basen, woda termalna i najdłuższa kryta zjeżdżalnia w Europie. To ma być największy zadaszony aquapark w Europie i prawdziwe miasteczko rozrywkowe Otwarcie. Otwarcie już za kilka dni! W galerii powyżej znajdziesz zdjęcia parku wodnego i informacje o cenach biletów.

Największy park wodny w Europie to Park of Poland W styczniu 2020 inwestycja jest już na ukończeniu, a aquapark gotowy. Kiedy otwarcie? Być może 18 lutego 2018, bo na ten dzień inwestorzy zaplanowali konferencję prasową. Na początku lutego na terenie aquaparku mają pojawić się kontrolerzy. Suntago Wodny Świat, część kompleksu Park of Poland to będzie prawdziwe miasteczko rozrywki i tropikalna wyspa pod Warszawą. Znacie Tropical Island pod Berlinem? To coś w tym stylu. Będą tu między innymi basen z falami, dzika rzeka oraz symulator Surf-Air. Ceny biletów nie są jeszcze znane. Co wiemy o inwestycji Park of Poland? Ma składać się z: parku wodnego,

hoteli,

domków typu bungalow,

centrum konferencyjno-handlowego,

parków tematycznych,

biurowców

apartamentowców.

Suntago Wodny Świat. Otwarcie w lutym 2020 Pierwszym etapem projektu Park of Poland jest park wodny Suntago Wodny Świat oraz osiedle domków bungalow. Drugim etapem inwestycji jest budowa czterogwiazdkowego hotelu, który pierwszych gości przyjmie już w IV kwartale 2020 roku. Prace na budowie ruszyły na początku maja 2017 roku. W galerii poniżej - TOP 10 parków wodnych w Polsce

Suntago Wodny Świat ma być największym krytym aquaparkiem w Europie. Powstał na obszarze ok 20 ha w miejscowości Wręcza, w gminie Mszczonów, blisko węzła trasy S8 i drogi nr 50. To niedaleko od Skierniewic. Z Katowic to 3,5 godziny drogi samochodem i 250 km. Z Częstochowy - 175 km.

Kompleks będzie się składał z trzech różnych stref tematycznych: Saunaria - znajdzie się w niej ponad 10 różnego rodzaju tematycznych saun, prywatne gabinety masażu, mineralne baseny zdrowotne oraz solaria. Relaks - goście będą tam mogli zrelaksować się w otoczeniu 700 prawdziwych palm i popływać w zakrytym basenie o powierzchni tysiąca metrów kwadratowych oraz w basenie usytuowanym obok ogrodu o powierzchni 20 tys. mkw., z otwieranym w słoneczne dni dachem. Wodna dżungla Jamango – zaplanowano w niej ponad 3 km zjeżdżalni wodnych, w tym najdłuższą krytą zjeżdżalnię w Europie o długości 320 metrów. W tej strefie dzieci, dorośli i rodzice będą mogli korzystać i konkurować na 30 różnych zjeżdżalniach oraz rozmaitych akwenach z falami czy na tzw. rwących rzekach. Specjalnie dla rodziców z dziećmi zaplanowano wodny plac zabaw.

Zobacz na filmiku, jak powstawał Suntago Wodny Świat

Większość basenów w Suntago Wodnym Świecie będzie wypełniona wodą termalną. Będzie ona także wykorzystywana do ogrzewania budynku. Głębokość odwiertu, który wykonano na potrzeby inwestycji to 1720 m. Ponieważ największy park wodny w Europie Środkowo-Wschodniej będzie mógł przyjąć dziennie nawet do 15 tysięcy osób, przed obiektem powstaje gigantyczny parking na 2500 tysiąca samochodów. Do pracy w kompleksie potrzeba 430 osób, a rekrutacja zaczęła się jesienią 2019. Według informacji dziennikarzy serwisu naszemiasto.pl, do Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Żyrardowie wpłynął już wniosek od Park of Poland o pozwolenie na użytkowanie inwestycji. To ostatni dokument potrzebny do otwarcia budynku. „Przewidywany termin przeprowadzenia kontroli obowiązkowej obiektu: 03.02. 2020r.- 07.02. 2020r.” - napisała Agnieszka Dębska-Puta, inspektor PINB. W galerii poniżej zobaczysz zdjęcia i projekt największej sauny na świecie, która też powstaje w Polsce, w Czeladzi.

Baseny w woj. śląskim Przypomnijmy i... porównajmy. W woj. śląskim w 2020 roku gotowe maja być dwa miejskie baseny w Katowicach (skromne, bo to 25-metrowe baseny i niewielkie saunaria), a w Częstochowie - aquapark (lato 2020). Najnowszy i najnowocześniejszy tego typu obiekt powstał w 2018 roku w Tychach, jako jedyny w woj. śląskim ma basen z falami do surfowania, a także łaźnie piwne. Za to w Czeladzi powstaje największa w Polsce, Europie, a nawet na świecie sauna na 300 osób. Zbudowano ją na wzór rzymskiego Colosseum. Otwarcie planowane jest w maju 2020. To część kompleksu Pałac Saturna (Termy Rzymskie).

Największe parki wodne w Europie Największym w Europie parkiem wodnym jest Siam Park na Teneryfie. To całe miasteczko z zjeżdżalniami, podwodnymi tunelami, basenami, sztuczną plażą i innymi atrakcjami nawiązującymi swoją stylistyką do architektury Tajlandii. Bilet kosztuje 38 euro.

Suntago Wodny Świat. Ceny biletów Choć oficjalnie nie podano jeszcze daty otwarcia, wiadomo, że obiekty są gotowe, trwają odbiory, a na 18 lutego zaplanowano konferencję prasową. Natomiast na stronie parkofpoland.pl jest już zakładka "bilety". Kalendarz jest aktywny od 20 lutego - na ten dzień już można robić rezerwacje. Ile kosztują bilety? Taryfa jest dosyć skomplikowana, są taryfy dla dorosłych, seniorów, dzieci do 3 lat, do 120 cm wzrostu, do 16 lat i nastolatków 16-18 lat. Można kupić bilety na więcej niż jeden dzień. Inne są ceny w dni robocze, a inne - wyższe - w weekendy. Bilet całodzienny do wszystkich trzech stref dla osoby dorosłej: 129 zł (dzień roboczy) i 139 zł - weekend

Seniorzy zapłacą za bilet na cały dzień w weekend 129 zł

Bilet 4-godzinny w weekend dla osoby dorosłej kosztuje 119 zł, dla seniora 109 zł. W dzień powszedni: 109 i 99 zł

Bilet 2-godzinny dla osoby dorosłej w weekend: 99 zł, senior 89 zł. W dni robocze: 89 i 79 zł

Bilet na cały dzień do strefy Jumango dla dziecka - 79 (dzieci do 120 cm wzrostu) - 89 zł (dzieci do 16 lat)

Bilet 4-godzinny dla dziecka to strefy Jumango - 59-69 zł.