Napad we Wręczycy Wielkiej. Napastnicy ciężko ranili 33-latka, a później uciekli samochodem. Zatrzymano ich po tym, jak spowodowali kolizję

Do zdarzenia doszło w środę, 10 czerwca. - Dyżurny kłobuckiej komendy policji otrzymał informację, że do jednego z mieszkań we Wręczycy Wielkiej wtargnęło dwóch mężczyzn, którzy pobili mieszkającego tam 33-latka. Na miejsce natychmiast pojechał patrol interwencyjny, który pod wskazanym adresem zastał leżącego na podłodze, zakrwawionego mężczyznę - mówi Joanna Wiącek-Głowacz, rzeczniczka prasowa kłobuckiej policji.

Jak wynikało z ustaleń policjantów, dwóch mężczyzn w wieku 35 i 40 lat, po wtargnięciu do mieszkania 33-latka, zadało mu ciosy nożem i rozbitą szklaną butelką. Następnie napastnicy w pośpiechu odjechali samochodem w nieznanym kierunku. Mężczyzna w ciężkim stanie został przewieziony do szpitala.

W międzyczasie oficer dyżurny odebrał zgłoszenie o kolizji drogowej w tej samej miejscowości, której sprawca oddalił się z miejsca zdarzenia. Opis samochodu sprawcy kolizji był zgodny z opisem samochodu, którym mieli uciec sprawcy napaści. Na tej podstawie policjanci szybko ustalili tożsamość agresorów i ich zatrzymali.