Nie będzie już twarogu i masła z Krzepic. Spółdzielnia mleczarska jest w likwidacji

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Krzepicach z początkiem roku zakończyła produkcję, a jej majątek został wystawiony na sprzedaż. Spółdzielnia od końca 2019 roku jest w likwidacji i nie ma raczej szans na wznowienie jej działalności. Na sprzedaż wystawiono prawo własności działki o powierzchni 0,6871 ha oraz własność budynków produkcyjnych i socjalnych o powierzchni zabudowy 1805,65 m kw.

- Spółdzielnia mleczarska w Krzepicach to złożony temat. Agonia zakładu trwała już kilka lat. Zakład nie miał szczęścia do osób, które nim kierowały. To nie jest wina tylko i wyłącznie ostatniego prezesa, który stał się jednocześnie na koniec likwidatorem zakładu. Spółdzielnia to zakład z dużymi ponad stuletnimi tradycjami. Produkty tu wytwarzane były smaczne i naturalne. Moim zdaniem zaniedbania trwające już od kilkunastu lat doprowadziły do tego stanu rzeczy - mówi Rafał Balcerzak, mieszkaniec Krzepic i radny Rady Miejskiej.