Ofiara poważnego wypadku pod Kłobuckiem apeluje o pomoc. Chce wrócić do zdrowia i odzyskać urodę

To była tragiczna noc w Libidzy pod Kłobuckiem. W nocy z soboty na niedzielę, 26 lipca, około godziny 1.40 na jednej z posesji doszło do wypadku dwojga młodych ludzi, którzy jeździli quadem. Uczestniczka zdarzenia nabiła się na metalowe ogrodzenie. zaostrzony pręt przebił jej podbródek i wyszedł pod okiem. Strażacy musieli wyciąć pręt, by przetransportować ranną do szpitala. Teraz ofiara wypadku apeluje o pomoc w powrocie do zdrowia.

Jak informował wówczas portal klobucka.pl, z nieznanych powodów, w pewnym momencie doszło do wypadku, w którym na kierującego przewrócił się prowadzony przez niego pojazd, a pasażerka w tym samym momencie została wyrzucona z dużą siłą w powietrze i wylądowała na bramie ogrodzenia. Kobieta doznała bardzo poważnych obrażeń twarzoczaszki, gdy zaostrzony pręt przebił jej podbródek i wyszedł pod okiem. Mężczyzna ma obrażenia w obrębie łuku brwiowego. Poszkodowani zostali zabrani do szpitala. - Kobietę przewieziono z Częstochowy do Sosnowca. Mężczyzna kierujący pojazdem w miejscu zdarzenia został przebadany na obecność alkoholu. W wydychanym powietrzu miał niemal 1,5 promila. Od obojga poszkodowanych pobrano do dalszych badań krew, nim służby medyczne zabrały poszkodowanych. Jeżdżący quadem znajdowali się na terenie prywatnej posesji i nie wyjechali nim na drogę publiczną, wynika ze wstępnych ustaleń - informowała tuż po wypadku mł. asp. Joanna Wiącek-Głowacz, oficer prasowa kłobuckiej Komendy Powiatowej Policji. Strażacy działający na miejscu zdarzenia „wycięli" pręty bramy i pozostawili w ciele 23-latki fragment ogrodzenia, by nie doznała kolejnych obrażeń przy próbie jego wyjęcia. Informacje te potwierdziła rzeczniczka PSP w Kłobucku, starsza kapitan Kamila Pudło: - O godzinie 01.41 do tut. Komendy wpłynęło zgłoszenie z WCPR o zdarzeniu drogowym w miejscowości Libidza. Po przyjeździe dwóch zastępów JRG PSP z Kłobucka oraz OSP z Libidzy, na miejscu zdarzenia rozpoznano, że quadem jechały dwie osoby (mężczyzna lat 23 i kobieta lat 23), którzy podczas jazdy po posesji uderzyli w metalową bramę. W wyniku uderzenia mężczyzna został przygnieciony przez pojazd (następnie wydostany przez świadków zdarzenia przed przyjazdem PSP), kobieta zawisła twarzą na ostrym wierzchołku bramy. Działania straży polegały na odcięciu części metalowej bramy tkwiącej w twarzy kobiety oraz udzieleniu pomocy medycznej do przyjazdu Zespołu Ratownictwa Medycznego. Mężczyzna kierujący pojazdem został przekazany drugiemu zespołowi ZRM przez policję z rozciętym łukiem brwiowym. Makabryczny wypadek quada pod Kłobuckiem. Ofiara apeluje o pomoc Ofiara wypadku zaapelowała o pomoc w leczeniu i rehabilitacji, organizując zbiórkę na portalu zrzutka.pl Jak informuje poszkodowana 23-latka, w wyniku wypadku, powstały 4 rozległe blizny na prawym policzku oraz na brodzie, łącznie 57 szwów. W miejscu blizn rozpoczął się proces bliznowacenia, który nie zatrzymany w porę może dodatkowo wpłynąć na niekorzystny wygląd. Część twarzy kobiety nie jest w stanie się prawidłowo poruszać, przez przerwane podczas wypadku nerwy. W chwili obecnej ma ona również problemy z otwieraniem buzi, czy chociażby tak codziennymi czynnościami jak jedzenie, ponieważ szczęka została złamana w dwóch miejscach. Złamaniu uległy także kości jarzmowa i klinowa twarzy, które musiały zostać zrekonstruowane. Niezbędna jest więc długa i bardzo kosztowna rehabilitacja, a także o wiele droższe zabiegi plastyczne, abym mogła wrócić do dawnej sprawności i wyglądu. - 26 lipca mój świat odwrócił się o 180 stopni w wyniku wypadku, który cudem przeżyłam, za co jestem i będę wdzięczna do końca (mam nadzieje długiego jeszcze) życia. Oczywiście to, że wystarczyło kilka sekund by stało się coś złego, nie oznacza, że równie szybko zagoją się rany, które gołym okiem każdy może teraz oglądać na mojej twarzy, a jeszcze ciężej wyleczyć te które dzieją się w psychice, dlatego uzbieranie potrzebnej sumy na czas jest bardzo ważnym czynnikiem dającym mi możliwość działania i wykonania zabiegów. Najbardziej konieczna jest laseroterapia wspierana innymi zabiegami medycyny estetycznej takimi jak m.in. osocze bogatopłytkowe, a także stosowanie drogich kosmetyków i leków. Równie priorytetowa jest pomoc fizjoterapeutów, psychologa, a także implantologa - mówi kobieta. - Wygląd dla kobiety, zwłaszcza w tak młodym wieku jest bardzo ważny. Wpływa na pewność siebie, samoocenę, zachowanie w towarzystwie. Jeszcze ważniejsze jest przywrócenie pełnej sprawności, abym mogła normalnie funkcjonować. Cieszę się natomiast, że wypadek nie pozbawił mnie żadnej części ciała i, że jestem w pełni samodzielna. Mam nadzieję, że dzięki leczeniu ten trudny czas wkrótce będzie tylko wspomnieniem. Bardzo proszę o pomoc, niestety sama sobie z tym nie poradzę. Wierzę, że znajdą się osoby, które mnie wesprą w tym trudnym dla mnie okresie - dodaje Dominika. Zbiórka dostępna jest pod adresem: TUTAJ