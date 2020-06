Opuszczony Ośrodek kolonijny z czasów PRL-u w woj. śląskim [ZDJĘCIA]. Aż cierpnie skóra...

W czasach PRL-u nad morzem, w górach lub nad jeziorami spędzały wakacje te dzieci, których rodzice pracowali w dużych zakładach pracy, posiadających swoje ośrodki w takich kurortach jak np. Ustka, Hel, Giżycko czy Krynica albo Zakopane. Nie ma co kryć: w wakacje najlepiej się powodziło dzieciom górników albo hutników. Dzieci z północnego regionu województwa śląskiego wakacje spędzały między innymi w Kulach w gminie Popów. To tu do dziś znajduje się opuszczony już ośrodek kolonijny. Na terenie ośrodka mieściło się kilka różnej wielkości budynków. Teraz są one opuszczone, jednak pozostało jeszcze w nich sporo "pamiątek" z minionych czasów. Placówka działała jeszcze w latach 90. XX wieku. Obiekt został przeznaczony do rozbiórki.

W PRL we wszystkich zakładach pracy było zaplecze socjalne. Fabryki, urzędy, resorty, uczelnie i inne instytucje miały swoje ośrodki wypoczynkowe, swoje autokary, którymi zawożono na kolonie, swoich wychowawców i kaowców. I za takie kolonie pracownicy nie płacili.