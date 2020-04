Pierwsza kara za złamanie kwarantanny w powiecie kłobuckim. Mieszkaniec gminy Panki pojechał do pracy w innym województwie

Policjanci z Kłobucka codziennie sprawdzają, czy osoby zobligowane przez służby sanitarne do pozostania w wyznaczonym miejscu, stosują się do tego obowiązku. Do tej pory mieszkańcy powiatu kłobuckiego, przebywający na kwarantannach domowych, wykazywali się odpowiedzialnością i stosowali do obowiązujących przepisów. Wyjątkiem okazał się jednak mieszkaniec gminy Panki, który złamał zasady kwarantanny i, zamiast przebywać w wyznaczonym miejscu, postanowił wyjechać do pracy w innym województwie.

- Stróże prawa o zaistniałej sytuacji poinformowali Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku, który nałożył na niego karę administracyjną w wysokości 5 tys. zł i podjął decyzję, że mężczyzna dalszą kwarantannę odbędzie w miejscu, w którym aktualnie przebywa. Pomimo surowej kary nieodpowiedzialny mieszkaniec gminy Panki nie zastosował się do zasad kwarantanny również w kolejnym wyznaczonym miejscu. Teraz czekają go dotkliwe sankcje karne, za które odpowie już przed sądem - mówi Joanna Wiącek-Głowacz, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Przypominamy, że Powiatowy Inspektor Sanitarny, za naruszenia nakazów, zakazów lub ograniczeń związanych z obecnym zagrożeniem, może nałożyć grzywnę od 5 do 30 tys zł. Dodatkowo, niestosowanie się do przepisów skutkuje odpowiedzialnością karną.