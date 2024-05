Pizzerie, które warto odwiedzić w Kłobucku. To są polecane miejsca w maju 2024

Dodatki, które możemy na niej spotkać to sos pomidorowy z prawdziwych włoskich pomidorów z San Marzano, ser mozzarella fior di latte i świeża bazylia. W celu dopełnienia smaku pizzę skrapia się oliwą z oliwek.

Pizza neapolitańska robiona jest z wyrośniętego, leżakującego ciasta. Proces dojrzewania trwa od 24 do 48 godzin. Aby je wyrobić potrzeba wody, mąki, niewielkiej ilości drożdży. Placki formowane są ręcznie w taki sposób, aby wypchnąć znajdujące się w nim powietrze na boki, przez co po wypieku stają się one bardziej puszyste. Przy wyrabianiu należy pamiętać, aby ciasto nie było grubsze niż 3 mm. Wypiek trwa 60-90 sekund, odbywa się on w piecu rzemieślniczym, w temperaturze powyżej 450 stopni.

Nie widzisz tu swojej ulubionej pizzerii w Kłobucku? Daj znać jej właścicielowi, że może ją dodać do katalogu firm.

Pizza tego typu ma kilka wspólnych cech z oryginalną pizzą włoską, jednak znacząco różni się od niej. Posiada ona grubsze ciasto, wyrabiane również ręcznie. Wykorzystuje się do tego wysokoglutenową mąkę, wodę, drożdże i sól. Ma ona dużo dodatków, a podstawą jest słodki, pomidorowy sos. Znajdziemy tam również mięso, np. szynka, kurczak, pepperoni, salami. A warzywa, jakie na niej występują to kukurydza, pieczarki, papryka. Typowo amerykańskim dodatkiem jest ananas.

Historia pizzy zaczęła się oczywiście w Neapolu i sięga XVIII wieku. W tamtych czasach otwierano pierwsze pizzerie, dostępne dla każdego, w których serwowano płaskie, drożdżowe placki z sosem pomidorowym, serem i ziołami. Danie to upodobał sobie szczególnie król Ferdynand I, który spopularyzował je jeszcze bardziej. Jego następca wprowadził przysmak na dwór.

Jak głosi legenda, pizza Margherita pochodzi od imienia królowej Małgorzaty Sabaudzkiej. W 1889 roku jeden z szefów kuchni przyrządził jej nowość, pizzę z mozzarellą. Bardzo spodobała się królowej i od tej pory tak zaczęto ją nazywać.

Popularność tego przysmaku obecna była jedynie w granicach Neapolu. Jednak pod koniec XIX wieku migracja zarobkowa do Ameryki znacznie się rozwinęła, robotnicy przenieśli ją również za ocean. Pierwsza pizzeria w Nowym Jorku powstała w 1905 roku. W pozostałych regionach Włoch do mody pizza wkroczyła dopiero po drugiej wojnie światowej. To właśnie stamtąd w 1974 roku przywieziono pomysł na otwarcie pierwszej pizzerii w Polsce.

Dzisiaj to popularne miejsce, do którego wybieramy się w wolnym czasie. Może masz swoją ulubioną pizzerię w Kłobucku. Jeśli nie, to sprawdź w katalogu i odkryj nowe miejsca, warte polecenia.