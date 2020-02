Po otwarciu węzła Jasna Góra na A1 Kłobuck może zyskać - więcej inwestorów, ale i większy ruch tranzytowy

Sytuacja drogowa po otwarciu węzła Jasna Góra na A1

Z węzła Jasna Góra, który został otwarty kilka dni temu można zjechać zarówno do Częstochowy, jak i w kierunku Kłobucka, Krzepic i Wielunia. Mieszkańcy okolic już informują, że otwarcie węzła autostradowego sprawiło, że przez centrum miasta przejeżdża jeszcze więcej ciężarówek niż dotychczas. Nie potwierdzają tego jednak nasi rozmówcy.

- Na razie nie widzimy jakiegoś wzmożonego ruchu w związku z otwarciem tego węzła. Niewiele osób jeszcze o tym wie. Teraz czekamy na uruchomienie baz logistycznych, z których to ruch samochodów ciężarowych może popłynąć zarówno w kierunku Częstochowy, jak i Kłobucka i Krzepic. To drugie będzie dla nas gorsze - mówi Jerzy Zakrzewski, burmistrz Kłobucka.

Sygnały o wzmożonym ruchu tranzytowym w Kłobucku nie dotarły też do władz powiatowych. - Nie otrzymałem żadnego sygnału, że ruch jest mocno zwiększony. Sam raz jechałem od strony węzła i także tego nie dostrzegłem. Myślę, że otwarcie węzła to bardzo dobra wiadomość dla Kłobucka i mieszkańców powiatu kłobuckiego. Pojawiają się inwestorzy, którzy tak, jak Hillwood budują centra logistyczne. Dzięki nowemu węzłowi do Katowic można dojechać już w godzinę - mówi Henryk Kiepura, starosta kłobucki.