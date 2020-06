Pogoda na tydzień w Kłobucku - sprawdzona prognoza pogody na 7 dni dla Kłobucka. Sprawdź, jaka będzie temperatura

Pogoda w Kłobucku na tydzień to coś, czego szukasz? Świetnie trafiłeś. Prezentujemy aktualną tygodniową prognozę pogody dla Kłobucka. Zaczynamy od jutra i przedstawiamy prognozę pogody na kolejnych 7 dni. Jaka będzie pogoda w najbliższym tygodniu w Kłobucku? Porównaj prognozę pogody od jutra, 5.06), do czwartku, 11.06 i przekonaj się, kiedy pogoda będzie najbardziej sprzyjała spacerom czy innej aktywności na zewnątrz. Zwróć uwagę nie tylko na prognozowaną temperaturę w ciągu dnia, ale również w nocy.

Pogoda na tydzień w Kłobucku: piątek, 5.06 Spodziewana temperatura w piątek w Kłobucku to 19°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 11°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Kłobucku wynosić będzie 80%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 5 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Kłobucka, w piątek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 22 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 14°C. Natomiast kierunek wiatru w piątek będzie południowo-zachodni. Warunki do uprawiania sportu na zewnątrz będą słabe. Indeks promieniowania UV na piątek wynosi 4, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Kłobucku w piątek:

deszcz. Maks. temp. 18 do 20 °C, min. temp. 10 do 12 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Kłobucka Oto przewidywane warunki meteorologiczne na piątek, 5.06.2020: Temperatura w dzień: 19°C.

Temperatura w nocy: 11°C.

Wiatr: 22 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 3.6

Pogoda na tydzień w Kłobucku: sobota, 6.06 W ciągu dnia w sobotę w Kłobucku w najcieplejszym momencie dnia możemy spodziewać się 23°C. W nocy natomiast przewidywana temperatura wynosić będzie 12°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w sobotę szansa na pojawienie się opadów w Kłobucku będzie na poziomie 10%. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Kłobucka, w sobotę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 24 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 12°C. Natomiast kierunek wiatru w sobotę będzie południowo-zachodni.

Szykuje się wspaniały dzień do aktywności na zewnątrz! Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Kłobucku w sobotę:

częściowe zachmurzenie. Maks. temp. 22 do 24 °C, min. temp. 11 do 13 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Kłobucka Oto przewidywane warunki meteorologiczne na sobotę, 6.06.2020: Temperatura w dzień: 23°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 24 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 10%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 6.6

Pogoda na tydzień w Kłobucku: niedziela, 7.06 Za dnia w Kłobucku słupki rtęci powinny pokazać 23°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy z niedzieli na poniedziałek temperatura może spaść do 13°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Kłobucku wynosić będzie 50%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Kłobucka, w niedzielę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 8 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 14°C. Natomiast kierunek wiatru w niedzielę będzie południowo-zachodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na niedzielę wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Kłobucku w niedzielę:

lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 22 do 24 °C, min. temp. 12 do 14 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Kłobucka Oto przewidywane warunki meteorologiczne na niedzielę, 7.06.2020: Temperatura w dzień: 23°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 6.2

Pogoda na tydzień w Kłobucku: poniedziałek, 8.06 Spodziewana temperatura w poniedziałek w Kłobucku to 21°C. Natomiast w nocy z poniedziałku na wtorek temperatura może spaść do 11°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Kłobucku wynosić będzie 80%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 4 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Kłobucka, w poniedziałek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 13 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 15°C. Natomiast kierunek wiatru w poniedziałek będzie południowo-zachodni.

Choć pogoda nie będzie rozpieszczać, to nada się do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na poniedziałek wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Kłobucku w poniedziałek:

burze z piorunami. Maks. temp. 20 do 22 °C, min. temp. 10 do 12 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Kłobucka Oto przewidywane warunki meteorologiczne na poniedziałek, 8.06.2020: Temperatura w dzień: 21°C.

Temperatura w nocy: 11°C.

Wiatr: 13 km/h

Kierunek wiatru: południowo-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 80%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 5.4

Pogoda na tydzień w Kłobucku: wtorek, 9.06 Za dnia w Kłobucku słupki rtęci powinny pokazać 21°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z wtorku na środę spodziewać się możemy temperatur rzędu 12°C. Według szacunków, prawdopodobieństwo pojawienia się opadów rain w Kłobucku wynosić będzie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 1 mm. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Kłobucka, we wtorek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 8 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 13°C. Natomiast kierunek wiatru we wtorek będzie północno-zachodni.

Pogoda będzie sprzyjać aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na wtorek wynosi 5, co oznacza średnie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, ochraniaj ciało ubraniami i nakryciem głowy. W południe, gdy promieniowanie jest najintensywniejsze, poszukaj zacienionego miejsca. Pogoda na tydzień w Kłobucku we wtorek:

popołudniowe przelotne opady. Maks. temp. 20 do 22 °C, min. temp. 11 do 13 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Kłobucka Oto przewidywane warunki meteorologiczne na wtorek, 9.06.2020: Temperatura w dzień: 21°C.

Temperatura w nocy: 12°C.

Wiatr: 8 km/h

Kierunek wiatru: północno-zachodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 0%.

Indeks promieniowania UV: 5.4

Pogoda na tydzień w Kłobucku: środa, 10.06 Za dnia w Kłobucku słupki rtęci powinny pokazać 22°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Natomiast w nocy ze środy na czwartek temperatura może spaść do 13°C. Zdaniem meteorologów, prawdopodobieństwo wystąpienia opadów w Kłobucku w środę wynosić będzie 40%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 2 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Kłobucka, w środę możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 9 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 14°C. Natomiast kierunek wiatru w środę będzie północny.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na środę wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Kłobucku w środę:

lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 21 do 23 °C, min. temp. 12 do 14 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Kłobucka Oto przewidywane warunki meteorologiczne na środę, 10.06.2020: Temperatura w dzień: 22°C.

Temperatura w nocy: 13°C.

Wiatr: 9 km/h

Kierunek wiatru: północny.

Prawdopodobieństwo opadów: 40%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 6.3

Pogoda na tydzień w Kłobucku: czwartek, 11.06 Za dnia w Kłobucku słupki rtęci powinny pokazać 24°C w cieniu w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei w nocy z czwartku na piątek spodziewać się możemy temperatur rzędu 14°C. Jak twierdzą meteorolodzy, w czwartek szansa na pojawienie się opadów w Kłobucku będzie na poziomie 50%. Opady deszczu mogą wynieść ok. 3 mm. Mogą wystąpić burze. Jeśli chodzi o wiatr, to według pogody na 7 dni dla Kłobucka, w czwartek możemy spodziewać się podmuchów o maksymalnej prędkości do 11 km/h. Odczuwalna temperatura może przez to wynosić 15°C. Natomiast kierunek wiatru w czwartek będzie północno-wschodni.

Szykują się całkiem dobre warunki do aktywności na zewnątrz. Indeks promieniowania UV na czwartek wynosi 7, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. Pogoda na tydzień w Kłobucku w czwartek:

lokalne burze z piorunami. Maks. temp. 23 do 25 °C, min. temp. 13 do 15 °C. Prognoza pogody na 7 dni dla Kłobucka Oto przewidywane warunki meteorologiczne na czwartek, 11.06.2020: Temperatura w dzień: 24°C.

Temperatura w nocy: 14°C.

Wiatr: 11 km/h

Kierunek wiatru: północno-wschodni.

Prawdopodobieństwo opadów: 50%.

Prawdopodobieństwo wystąpienia burzy: 40%.

Indeks promieniowania UV: 6.6

