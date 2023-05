Pogoda w weekend w Kłobucku: prognozy na piątek (02.06), sobotę (03.06),niedzielę (28.05). Długoterminowa prognoza pogody

Prawdopodobieństwo wystąpienia opadów meteorolodzy oceniają na 12 proc. Według prognozy pogody na weekend dla Kłobucka wiatr północny będzie wiał z prędkością do 9 km/h. Noc może być chłodna, według prognoz termometry pokażą 11°C. Indeks promieniowania UV na sobotę wynosi 6, co oznacza wysokie zagrożenie podczas dłuższego przebywania na słońcu. Noś okulary przeciwsłoneczne, używaj kremów z filtrem SPF15 lub wyższym, ochraniaj ciało jasnymi ubraniami oraz nakryciami głowy, ograniczaj czas przebywania na słońcu od 2 do 3 godzin przed i po górowaniu Słońca, czyli od około 11:00 do 16:00 w lecie. .

