Pomoc udzielona przedsiębiorcom w czasie pandemii

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku na poszczególne formy wsparcia dla mikro, małych, średnich przedsiębiorców, samozatrudnionych oraz organizacji pozarządowych wypłacił do tej pory pomoc finansową 16 mln zł.

Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku realizuje szereg form wsparcia dla lokalnych przedsiębiorców, które przeznaczone są zarówno na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorców, jak również na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Wurzędzie pracy uruchomiono dwie skrzynki podawcze urzędu oraz infolinię pracującą od 7.00 do 20.00 do obsługi Tarczy Antykryzysowej. Wnioski przedsiębiorców o pomoc finansową są przyjmowane od początku pandemii w wersji elektronicznej i papierowej. Na stronie Urzędu udostępniony został zrealizowany przez PUP film instruktażowy jak poprawnie należy wypełnić wniosek i skompletować załączniki do „mikropożyczki”. Urząd nie wydaje negatywnej decyzji o ile wniosek kwalifikuje się do poprawy. Pracodawcy zapraszani są do PUP w celu uzupełnienia wniosków składanych w wersji papierowej. Wnioski składane elektronicznie poprzez e-PUAP lub podpisem kwalifikowanym obsługiwane są elektronicznie.