Poważny wypadek w hali sportowej w Pankach. Poważnie ranny został mężczyzna, który przyszedł rekreacyjnie pograć w piłkę nożną

Jak informuje klobucka.pl, do zdarzenia doszło w poniedziałek przed godziną 22:00 w trakcie rekreacyjnego meczu. Mieszkaniec gminy Panki wraz z synem i grupą młodzieży grali w piłkę nożną, gdy doszło do niegroźnego z pozoru potknięcia. Niestety, rozpędzony piłkarz z całym impetem uderzył w ścianę budynku tuż obok bramki.

Uderzenie miało jednak bardzo poważne skutki. Po zderzeniu ze ścianą mężczyzna stracił przytomność. Wezwano pogotowie ratunkowe, a dyrektor ośrodka - Stanisław Wrzesiński wezwał miejscowego ratownika medycznego, który dotarł na miejsce w kilka minut i udzielił pierwszej kwalifikowanej pomocy poszkodowanemu. Pogotowie przyjechało kilkanaście minut później.

Poszkodowanego przewieziono do jednego z częstochowskich szpitali, gdzie przeszedł on operację. W wyniku wypadku doszło do ciężkich obrażeń twarzoczaszki. Według ustaleń klobuckiej.pl, poszkodowany został wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej, by nie doszło do kolejnych urazów.