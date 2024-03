Powiat kłobucki. Zapobiegła zagrożeniu dla dzieci. Otrzymała podziękowania od władz gminy i wiceministra edukacji

Gratulacje i podziękowania za właściwe zachowanie w obliczu potencjalnego zagrożenia odebrała właśnie Magdalena Nicpoń, pracowniczka Urzędu gminy Lipie, z rąk wiceministra edukacji narodowej Henryka Kiepury oraz wójt gminy Lipie Bożeny Wieloch oraz przewodniczących rad powiatu i gminy Lipie.

Przypomnijmy, że do niepokojącego zdarzenia doszło w poniedziałek 26 lutego w Natolinie w rejonie przystanku autobusowego. Wtedy to do dwójki uczennic, które wysiadły z autobusu szkolnego, podejść miała nieznajoma kobieta. Zwróciło to uwagę osoby sprawującej nadzór nad przewożonymi dziećmi, która zapytała kobietę o tożsamość i przyczynę jej zainteresowania dziewczynkami. Jak relacjonowała Magdalena Nicpoń, kobieta nie udzieliła logicznej odpowiedzi, do tego w zauważalny sposób próbowała zasłaniać swoją twarz dłonią. Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci opiekunka zdecydowała, by obie dziewczynki ponownie zabrać do autobusu. Dla bezpieczeństwa, dzieci zostały następnie odwiezione potem bezpośrednio do domów.