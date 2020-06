Prasówka Kłobuck 16.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kłobucku nie minęło Cię nic ważnego

Wszystkie 12 kopalni wrócą do pracy. Żadna nie zostanie zamknięta - zadeklarował minister Jacek Sasin. Temat branży górniczej został poruszony w porannej rozmowie RMF FM. Dopytywany o ewentualne zamknięcie którejś z zatrzymanych kopalni stwierdził, że nie może powiedzieć, "co może być za lat ileś". Zadeklarował, że teraz takich planów nie ma. Tymczasem w Polskiej Grupie Górniczej potwierdzono do tej pory 1834 zakażenia koronawirusem, 1125 górników to ozdrowieńcy. W Jastrzębskiej Spółce Węglowej potwierdzono ponad 3,5 tys. zakażeń, jest też ponad 500 ozdrowieńców.

Władysław Kosiniak-Kamysz, kandydat PSL-u na prezydenta RP, odwiedził w poniedziałek 15 czerwca region częstochowski. Prezes ludowców był w Częstochowie i Poraju, gdzie odniósł się do wydarzeń z ostatnich lat i dni, które dotyczą sytuacji komunikacji w regionie.