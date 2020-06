Prasówka Kłobuck 26.06.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kłobucku nie minęło Cię nic ważnego

Przygotowaliśmy dla Ciebie poranną prasówkę. Zobacz artykuły, które nasi czytelnicy czytali najchętniej wczoraj, 26.06.2020, w Kłobucku. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kąpieliska w woj. śląskim 2020. Gdzie możemy bezpiecznie wypocząć nad wodą? LISTA”?

Prasówka Kłobuck 26.06: top 3 artykuły z wczoraj Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie? 📢 Kąpieliska w woj. śląskim 2020. Gdzie możemy bezpiecznie wypocząć nad wodą? LISTA Choć pogoda płata nam tego lata figle, sezon kąpielowy w pełni. Część strzeżonych kąpielisk w woj. śląskim jest już otwarta, a woda pod kątem jakości przebadana przez Sanepid. W naszej galerii znajdziecie LISTĘ KĄPIELISK, gdzie uwzględniając aktualną sytuację epidemiologiczną w kraju i przestrzegając wszystkich zasad bezpieczeństwa, można się kąpać. 📢 Poszukiwani za zabójstwa. Widziałeś ich? Wizerunki osób ściganych przez policję Publikujemy wizerunki osób podejrzanych o dokonanie zabójstwa. Wszystkie zdjęcia pochodzą ze strony poszukiwani.policja.pl. Są to osoby, których Polska Policja poszukuje z powodu możliwości popełnienia przestępstwa a art. 148 Kodeksu Karnego. - Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności - czytamy w KK.

📢 Wyniki wyborów prezydenckich KŁOBUCK. Kto wygrał? Jaka była frekwencja w Kłobucku? WYBORY 2020 Wyniki wyborów prezydenckich 2020 w Kłobucku - kto wygrał? W niedzielę, 28 czerwca 2020 r. odbędzie się pierwsza tura wyborów prezydenckich. W całej Polsce lokale wyborcze będą otwarte od godziny 7.00 do 21.00. Jakie są wyniki wyborów w Kłobucku? Jak głosowali mieszkańcy i jaka była frekwencja? Odpowiedzi na te pytania znajdziecie w poniższym materiale od razu po podaniu informacji przez PKW.

📢 Andrzej Duda w Krzepicach. Urzędujący prezydent dziękował nauczycielom, rodzicom i uczniom Prezydent Andrzej Duda w Krzepicach. W ostatni dzień kampanii urzędujący prezydent odwiedza powiat kłobucki, a konkretnie Krzepice, gdzie zorganizowano spotkanie z mieszkańcami. Ostatni raz w powiecie kłobuckim prezydent Andrzej Duda był na początku 2019 roku. 📢 Prezydent Andrzej Duda w Krzepicach [ZDJĘCIA]. Urzędujący prezydent ostatniego dnia kampanii odwiedził powiat kłobucki Prezydent Andrzej Duda w Krzepicach. W ostatni dzień kampanii urzędujący prezydent odwiedził powiat kłobucki, a konkretnie Krzepice, gdzie zorganizowano spotkanie z mieszkańcami. Ostatni raz w powiecie kłobuckim prezydent Andrzej Duda był na początku 2019 roku.

📢 Ojciec Zięba: "Wątpię, żeby zwyciężył zdrowy rozsądek" Jeśli nie wiemy, kim jesteśmy i dokąd idziemy, to się boimy tego co na zewnątrz. Obawiamy się też tego braku swej tożsamości. Zaczynamy się bronić, atakując to wszystko, co przykładowo – dla jednych - wydaje się być zagrożeniem rodziny, a dla drugich – atakiem na wszelką różnorodność i tożsamość seksualną - mówi ojciec Maciej Zięba, dominikanin.

📢 O nuczaniu online. Rozmowa z dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie, Rafałem Piotrowskim Zdalne nauczanie już na nauczycielami i uczniami. O tym jakie są doświadczenia z nauczania online rozmawiamy z Rafałem Piotrowskim, dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie. 📢 Wybory Prezydenta RP 2020 w Kłoucku. Sprawdź gdzie jest twój lokal wyborczy Wyniki wyborów prezydenckich 2020 w Kłobucku poznamy w niedzielę, 28 czerwca. Na początku będą to wyniki sondażowe z badania exit poll. Na oficjalne, ogłoszone przez Państwową Komisję Wyborczą, przyjdzie nam poczekać jeszcze co najmniej kilka dni. Zazwyczaj jednak są bardzo zbliżone do tych sondażowych z dnia wyborów. 📢 Koniec roku szkolnego 2020 w Częstochowie. Tak wyglądało rozdanie świadectw w czasach koronawirusa w II LO im. R. Traugutta ZDJĘCIA Koniec roku szkolnego w II Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta. W szkole odbyło się dzisiaj (26 czerwca) zakończenie roku szkolnego. Ze względu na wciąż obowiązujący reżim sanitarny było to zakończenie szkoły inne niż w ubiegłych latach.

📢 Wybory prezydenckie 2020. Piątek to ostatni dzień kampanii, od soboty cisza wyborcza, w niedzielę wybory Piątek to ostatni dzień kampanii prezydenckiej. O północy rozpocznie się cisza wyborcza, która potrwa aż do zamknięcie lokali wyborczych w niedzielę. Dla kandydatów to najbardziej intensywny dzień w kampanii, będą zabiegać o głosy do ostatniej chwili.

📢 Burze z gradem w woj. śląskim - ostrzeżenie II. st. [26.06.2020]. W porywach do 90 km/h! Sprawdź gdzie jest burza? [MAPA online] Do będzie burzowy piątek. IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wystosowało ostrzeżenie dla każdego z powiatów woj. śląskiego. Dziś, 26 czerwca w naszym regionie prognozowane są opady, burze, porywisty wiatr i lokalnie gradobicie. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W artykule przeczytasz więcej o ostrzeżeniu, jak również zobaczysz interaktywną mapę "GDZIE JEST BURZA?".

📢 Groźny wypadek w Mokrej! Jeden z samochodów staranował przystanek autobusowy, ranna została 44-letnia kobieta Policjanci z kłobuckiej drogówki, zostali skierowani do obsługi zderzenia dwóch pojazdów, do którego doszło na skrzyżowaniu w Mokrej. Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że 24-latek kierujący dostawczym oplem, podczas wykonywania skrętu w lewo, nie udzielił pierwszeństwa jadącej z przeciwka toyocie, która po zderzeniu uderzyła w przystanek autobusowy. Na skutek zdarzenia, obrażeń ciała doznała 44-letnia kierująca toyotą. 📢 Wojsko wyprzedaje używany sprzęt. Najbliższy przetarg Agencji Mienia Wojskowego już dziś! Ceny okazyjne Przetarg Agencji Mienia Wojskowego odbędzie się 26 czerwca w piątek. Wojsko wyprzedaje atrakcyjny sprzęt z demobilu, który został wycofany z użytku przez wojsko, ale może być wykorzystywany w celach cywilnych. Tym razem oferta AMW dotyczy oddziału we Wrocławiu. Sprzęt z demobilu często można kupić po bardzo atrakcyjnych cenach. Sprzęt to nie tylko mundury, menażki i zużyte namioty, ale także samochody i... papier toaletowy. 📢 Gmina Żarki proponuje atrakcyjne wakacje dla wszystkich Gmina Żarki przygotowała atrakcyjną wakacyjną ofertę dla wszystkich.

Papież robi porządki w polskim kościele, odsunięty biskup kaliski.