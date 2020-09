Prasówka Kłobuck 8.09.2020 - wydarzenia dnia, podsumowanie z wczoraj - sprawdź, czy w Kłobucku nie minęło Cię nic ważnego

W treści tego artykułu umieszczone są tzw. linki afiliacyjne naszych partnerów. Klikając w nie, wspierasz naszą działalność, nie ponosząc żadnych dodatkowych kosztów.

Prasówka Kłobuck 8.09: top 3 artykuły z wczoraj

Oto lista najpopularniejszych wczoraj wiadomości. Czy miałeś okazje przeczytać je wszystkie?

30-minutowe lekcje okazać mogą się lekarstwem na trudną sytuację związaną z edukacją w dobie pandemii koronawirusa. Choć wcześniej Ministerstwo Edukacji Narodowej nie odnosiło się przychylnie do takiej możliwości, to ostatecznie, po wielu sugestiach, Dariusz Piontkowski ogłosił, że skrócenie lekcji z 45 do 30 minut to jedna ze zmian akceptowanych przez MEN.

Uważajcie! W najbliższych dniach (do 14 września) planowane są wyłączenia prądu w Częstochowie i w regionie. NA liście planowanych wyłączeń w tym tygodniu są Kłobuck, Zawiercie i Lubliniec a także powiaty częstochowski, kłobucki, zawierciański i lubliniecki. Lepiej być przygotowanym na czasowe braki energii elektrycznej. KLIKNIJ W GALERIĘ ZDJĘĆ i sprawdź, gdzie od 9 do 14 września nie będzie energii elektrycznej.