Prasówka tygodniowa z 10.09.2023 w Kłobucku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Koncert z Gwiazdą we Wręczycy Wielkiej to wydarzenie unikatowe. Z wręczycką orkiestrą grały największe gwiazdy polskiej muzyki jak Maryla Rodowicz, Kayah, czy Kasia Cerekwicka. Tym razem podczas jubileuszowego koncertu orkiestrze towarzyszył Kamil Bednarek.

W piątek 8 września częstochowska Lewica zaprezentowała na placu Biegańskiego kandydatów do sejmu w nadchodzących wyborach. Jak mówił senator Wojciech Konieczny, to silna lista, na której znalazły się osoby reprezentujące różne zawody i kompetencje.

Do potencjalnie groźnego zdarzenia doszło we wtorek 5 września w Kłobucku. Kilkumiesięczne dziecko zostało zatrzaśnięte w samochodzie. Matka wezwała pomoc.

Nowy rok szkolny 2023/2024 w Zespole Szkół Nr 1 w Kłobucku. Inauguracja rozpoczęła się w poniedziałek, 4 września o godz. 9:00 w hali sportowej. Zobacz jak nowy rok szkolny przywitali uczniowie tej szkoły.

Wkrótce na ławie oskarżonych zasiądzie 43-letni Rafał O., który oskarżony jest o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem matki i córki. Prokuratura właśnie skierowała do sądu akt oskarżenia w tej sprawie. Do zdarzenia doszło w nocy 7/8 sierpnia 2022 roku w Gruszewni w powiecie kłobuckim. W toku śledztwa okazało się, że cała trójka wspólnie piła alkohol. W pewnym momencie doszło do sprzeczki. Oskarżony brutalnie pobił matkę i córkę i wyszedł z ich domu. Po kilku godzinach wrócił, zorientował się, że kobiety wciąż żyją, więc sięgnął po nóż i zadał im liczne ciosy. Biegli z zakresu medycyny sądowej stwierdzili, że zachowanie sprawcy można określić jako tzw. „nadzabijanie” („overkill”).