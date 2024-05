Prasówka tygodniowa z 12.05.2024 w Kłobucku. Sprawdź, czy jesteś na bieżąco

Tygodniowa prasówka 12.05.2024: 5.05-11.05.2024 Kłobuck: pozostałe wydarzenia

Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kłobucku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku?

Mimo, że PiS wygrało wybory do Rady Powiatu Kłobuckiego, to nie to ugrupowanie będzie rządziło przez następne lata w powiecie. Brak zdolności koalicyjnej PiS-u w nowej radzie sprawił, że u sterów starostwa pozostanie PSL wraz z koalicjantami. Pokazała to dobitnie pierwsza sesja Rady nowej kadencji.