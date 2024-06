Prasówka z Kłobucka 6.06.2024. Przegląd prasy - zestawienie najważniejszych informacji

Makabryczne zdarzenie w Krzepicach w powiecie kłobuckim. Z wody przy ulicy Muznerowskiego wyłowiono ciało mężczyzny. Niestety pomimo natychmiastowej reanimacji, jego życia nie udało się uratować.

To było jak armagedon! Nikt nie przypuszczał, że podniesione ostrzeżenie IMGW ws. silnych burz do III najwyższego stopnia i alert RCB zwiastować będą TAKI żywioł! Wszak w ostatnich dniach ostrzeżeń IMGW było wiele, wysyłanych alertów również sporo... i te zdążały zdaniem wielu nieco spowszechnieć. Internauci zaczynali już nawet żartować z kolejnych ostrzeżeń... W wtorek w Bielsku-Białej mieliśmy do czynienia z największym opadem od 1972 roku, wprowadzono alerty powodziowe w kilku gminach.