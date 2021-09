Premier oficjalnie otworzył nowe boisko w Truskolasach. Jego budowę zapowiedziano w lipcu 2019 roku

Budowę nowego boiska w Truskolasach zapowiedziano dwa lata temu

Budowę nowego boiska w Truskolasach, o które od 2011 roku zabiegła Jakub Błaszczykowski, zapowiedziano jeszcze w lipcu 2019 roku. Truskolasy odwiedził wówczas premier Mateusz Morawiecki, który obiecał dofinansowanie do budowy nowoczesnego boiska. Miał być to pilotażowy program, z którego w przyszłości mogłyby korzystać również inne ośrodki. Inwestycję, którą oddano uroczyście do użytku 18 września, w połowie finansowała strona rządowa.

Podczas otwarcia boiska zorganizowano krótki briefing prasowy z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego.

- Bardzo się cieszę, że zgodnie z naszymi zapowiedziami udało się tutaj stworzyć tutaj takie boisko dla młodych ludzi. Dziękuję Kubie, z którym często rozmawiamy na temat tego, jak szkolić młodych ludzi, jak podnieść polską piłkę na wyżyny – mówił premier Mateusz Morawiecki, podczas briefingu zorganizowanego na boisku w Truskolasach. - Dziękuję Ci również za to, że nie zapomniałeś tego, skąd pochodzisz i że to właśnie w Truskolasach mamy takie boisko dla młodzieży. To co najdroższe naszemu sercu, czyli nasze ojczyste strony, nasze małe ojczyzny, znajduje swój wyraz w taki piękny sposób w infastrukturze sportowej.