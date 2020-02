Rębielice Królewskie: Kradł butlę gazową, ale w pomieszczeniu było ciemno. Dlatego zapalił zapalniczkę i doprowadził do pożaru

W nocy z piątku na sobotę dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku otrzymał zgłoszenie dotyczące pożaru butli z gazem na terenie parafii św. Rocha w Rębielicach Królewskich w gminie Popów. Kiedy mundurowi dotarli na miejsce, strażacy gasili pożar. Policjanci zaczęli zbierać informacje na temat przyczyn i okoliczności zdarzenia.

- Kryminalni ustalili, że skradziono butlę z gazem, która była podłączona do sieci grzewczej. Śledczy szybko wytypowali, namierzyli i zatrzymali mężczyznę, który mógł mieć związek ze zdarzeniem. Zatrzymanym okazał się 50-letni mieszkaniec gminy Popów, który jest dobrze znany kłobuckim stróżom prawa. Okazało się, że do pożaru doszło "przypadkiem", kiedy mężczyzna użył zapalniczki do oświetlenia miejsca, z którego wypiął butlę z gazem - mówi Joanna Wiącek-Głowacz, rzeczniczka prasowa Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku.

Podejrzany usłyszał już zarzuty. Za kradzież oraz spowodowanie pożaru grozi mu kilkuletni pobyt w więzieniu. O dalszym losie mężczyzny zdecyduje prokurator i sąd.