Rowerem do 17 km od Kłobucka. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 25 - 26 września?

Szukasz pomysłu na trasę rowerową w okolicy Kłobucka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Na weekend 25 - 26 września przygotowaliśmy 5 ciekawych propozycji tras. Mają różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy może znaleźć coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 17 km od Kłobucka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Kłobucka warto sprawdzić w weekend 25 - 26 września.

Rowerem z Kłobucka We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych oddalonych maksymalnie o 17 km od Kłobucka, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Zanim wyruszysz w trasę, upewnij się, jaka będzie pogoda. W sobotę 25 września w Kłobucku ma być 15°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 40%. W niedzielę 26 września w Kłobucku ma być 19°C. Nie będzie padać. 🚲 Trasa rowerowa: Pomniki przyrody w Częstochowie (1) Stopień trudności: 2

Dystans: 16,74 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 688 m

Suma zjazdów: 695 m Rowerzystom z Kłobucka trasę poleca Utor Trasa łączy pomniki przyrody w północnej części miasta.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Jura z ośmiolatkiem - dzień 1 Stopień trudności: 2

Dystans: 31,22 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 7 min.

Przewyższenia: 132 m

Suma podjazdów: 391 m

Suma zjazdów: 288 m Trasę rowerową mieszkańcom Kłobucka poleca Arturooo

Pomysł wspólnego rowerowego wyjazdu zrodził się tydzień po powrocie z „rodzinnych” wakacji. Teraz kolej na prawdziwie męską wyprawę… Wybrałem Jurę. Po pierwsze ciekawie, po drugie w miarę blisko. Syn podszedł do pomysłu z wielkim zapałem – postanowił, że też chce wieźć bagaż. Dokręciłem więc do jego roweru bagażnik i zamocowałem małe sakwy, w których wiózł drobne rzeczy… Plan był taki: ruszamy z Częstochowy i kierujemy się w stronę Krakowa. Jednak bez ściśle ustalonego szlaku czy drogi – by móc modyfikować podróż wedle aktualnej sytuacji czy potrzeby. Tak jednak, by zahaczyć o większość atrakcji po drodze.

Czy ośmiolatek da radę? Odpowiedź brzmi: zdecydowanie tak! Zwłaszcza ten, który jeździ na rowerze w miarę często. Zawsze można wybrać łatwiejszą trasę…

Drodzy Bikerzy! Na swej drodze spotykacie pewno mnóstwo osób, które z niedowierzaniem i dezaprobatą będą kręciły głowami słysząc o takiej podróży. Najczęściej będą to jednak osoby, które roweru nie używają w ogóle, bądź tylko po to, by dojechać do sklepu…Tak więc, po wysłuchaniu mamy, babci, dziadka, teściowych i całej masy rodzinnych doradców – ruszamy… Mimo, że wiele przygód miało dramatyczny wręcz charakter, jednoznacznie śmiem stwierdzić, że nasza wyprawa była przede wszystkim doskonałą zabawą i wspaniałą przygodą. Oczywiście miała też aspekt edukacyjny – chociażby jak sobie radzić z przeciwnościami losu i wykazać hart ducha. Teraz najważniejsze: nic tak nie łączy i nie buduje więzi jak wspólna droga. Wspólne doświadczenia i przygody syna z tatą są nie do przecenienia !

Pokonaliśmy dystans 190 km (i wcale się nie chwalimy;) Od tej wyprawy rozpoczęła się nasza coroczna pasja. Spróbowaliśmy znowu i… będziemy próbować dalej! Plany już są.

Dzień pierwszy: adaptacja

Częstochowa – Olsztyn – Siedlec: 31 km Pobudka o 4:45, śniadanie i pospieszne pakowanie, by zdążyć na pociąg który ruszał o koszmarnej 5:41. Ledwo zdążyliśmy. Przestronny wagon rowerowy z wieszakami na nasze pojazdy i puste przedziały zaskoczyły nas pozytywnie. Niestety, w Katowicach wszystkie przedziały były już wypełnione do ostatniego miejsca. W Częstochowie wysiadamy o godz. 8:02, ładujemy bagaże na rowery i chodnikami staramy się wydostać z miasta. Przebiegło to nawet sprawnie, bez specjalnego błądzenia. Za rogatkami miasta skręcamy w szutrową drogę i obok kamieniołomu dostajemy się na wzgórze z widokiem na miasto. Jesteśmy już na trasie. Zjazd do drogi na Srocko, po kilku km odbijamy szlakiem przez las i dojeżdżamy do wsi Kusięta . Potem asfalt, kawałek główną drogą, zjazd i w oddali widzimy ruiny zamku w Olsztynie – miejsca naszego postoju. Zanim nastąpi zwiedzanie – na centralnym placu miejscowości uszczuplamy zapas prowiantu przygotowanego przez mamę. Jeszcze tylko wizyta w sklepie po lody, wodę mineralną i postanawiamy zdobyć zamek. Wstęp na teren ruin jest płatny, jednak zdolni wejdą od strony Gór Sokolich bez takich formalności ;) Ruiny są dość spore i robią na nas naprawdę duże wrażenie. Na posiłek polecamy knajpkę przy głównym wejściu na zamek. Szef kusił nas zupą rybną, którą właśnie sporządzał i miała być za pół godziny. Jednak ze względu na czas – decydujemy się na barszcz ukraiński (5 zł), który był też niczego sobie. Ruszamy dalej na południe okrążamy Góry Sokole i przez Biskupice docieramy do Siedlca, gdzie w byłej szkole działa schronisko młodzieżowe. Rozbijamy namiot ( 9 zł za dwie osoby!), bierzemy prysznic i po posiłku decydujemy się wrócić ok. 1 km, by zobaczyć Pustynię Siedlecką. Było warto. Mimo, że zarasta sosną, wyłaniająca się z lasu olbrzymia góra piachu – robi wrażenie… Wracamy i po kolacji wskakujemy w śpiwory.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem Orlich Gniazd Stopień trudności: 2

Dystans: 210,3 km

Czas trwania wyprawy: 56 godz. i 45 min.

Przewyższenia: 276 m

Suma podjazdów: 2 513 m

Suma zjazdów: 2 609 m Trasę rowerową mieszkańcom Kłobucka poleca Maciejkicior87 Trasa rowerowa Szlaku Orlich Gniazd miejscami jest dość trudna (rower trekingowy z trzema sakwami). Wymagająca dobrej kondycji. W dużej mierze poprowadzona drogami gruntowymi. Miejscami bardzo piaszczystymi, kamienistymi. Do tego teren pagórkowaty, sporo wyczerpujących podjazdów, ale też świetnych zjazdów. Na których, po asfalcie, bez kręcenia pedałami osiąga się grubo ponad 50 km/h. Szlak Orlich Gniazd jest dobrze oznakowany, niepotrzebna jest żadna mapa czy nawigacja. Ja w dwóch miejscach odbiłem od szlaku. Przed Trzebniowem organizowano wyścig kolarski. Straż zagradzała drogę, więc musiałem zmienić trasę. W innym miejscu zobaczyłem stromy, gruntowy, kamienisty podjazd, więc stwierdziłem - nie, pojadę asfaltem, który też prowadzi pod górę, ale na pewno będzie dużo łatwiej. Było ciężko, ale widoki ze szczytów jak i zjazdy- kapitalne.

Szlak Orlich Gniazd łączy Kraków z Częstochową i przebiega przez większość Orlich Gniazd, czyli jurajskich zamków i warowni. Niektóre z nich wybudowane zostały na skałach przekraczających 30 m wysokości!

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Kłobucka

🚲 Trasa rowerowa: Częstochowa - Pajęczno. Szlak Jury Wieluńskiej Stopień trudności: 2

Dystans: 75,81 km

Czas trwania wyprawy: 8 godz. i 38 min.

Przewyższenia: 142 m

Suma podjazdów: 1 511 m

Suma zjazdów: 1 574 m Chi poleca trasę rowerzystom z Kłobucka

Starałem się trzymać czerwonego szlaku - Szlaku Jury Wieluńskiej. Momentami były problemy, gdyż wytyczony szlak prowadził przez zarośnięty las którym nie dało się przejechać bądź wymuszał niedozwolone przejście przez tory... Widocznie nikt dawno nie aktualizował przebiegu tego szlaku Odcinek Częstochowa - Kruszyna to raczej nic specjalnego, początkowo trochę skałek, Warta za Częstochową robi się trochę ciekawsza... po przejechaniu autostrady A1 robi się ciekawiej - przejazd przez ogromny kompleks leśny. Trochę odbiłem tutaj ze szlaku - zrobiłem to świadomie, wydaje mi się, że droga którą wybrałem jest ciekawsza od tej, którą prowadzi szlak... Dzięki zboczeniu ze szlaku mamy okazję zobaczyć bardzo uroczą rzeczkę - Kocinkę i meandry które tworzy oraz Liswartę do której Kocinka wpływa.

Szlak dalej prowadzi do Działoszyna i przez Załęczański Park Krajobrazowy do Wielunia ja jednak odbijam do rodzinnego Pajęczna... Trasa w miarę łatwa, niewiele przewyższeń oraz piachu, męczy jednak ze względu na swoją długość.

Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: Częstochowa - na hałdę w Dźbowie Stopień trudności: 1

Dystans: 21,29 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 40 min.

Przewyższenia: 59 m

Suma podjazdów: 217 m

Suma zjazdów: 211 m Trasę dla rowerzystów z Kłobucka poleca Erytryn Listopadowy wypad do polskiego schronu bojowego z 1939 r oraz na hałdę po dawnej kopalni rud żelaza "Barbara"

Nawiguj

