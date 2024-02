Rzeka Liswarta przerwała wały w Starokrzepicach i wystąpiła z brzegów. Strażacy walczą z żywiołem

Zobacz ZDJĘCIA z akcji TUTAJ

Poziom Liswarty rósł intensywnie od kilku dni w związku z opadami deszczu, które nawiedziły województwo śląskie. We wtorek około godziny 20.30 woda była na tyle wysoko, że przedarła się przez wał w Starokrzepicach. Poziom wody cały czas się podnosił. Służby od razu udały się do Starokrzepic, by łatać wyrwę. Wał został przerwany na długości 1,5 metra.