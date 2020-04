Seksafera w Pankach: Były wójt skazany na 8 miesięcy więzienia w zawieszeniu na 2 lata za składanie fałszywych zeznań

Były wójt od początku konsekwentnie twierdził, że nagranie został zmanipulowane, sfałszowane i że to nie on się na nim znajduje. Bogdan P. na stronie gminy opublikował nawet specjalne oświadczenie. Tłumaczył w nim, że zagadkowa Antonina Johnson, będąca w posiadania filmików, za pośrednictwem Facebooka próbowała go szantażować oraz grozić śmiercią mężczyźnie oraz jego bliskim, jeśli nie zapłaci jej 100 tys. zł.

Bogdan P. nie jest już wójtem Panek. Kiedy głośno zrobiło się o kompromitującym polityka nagraniu, powstał komitet, który zebrał podpisy w celu zorganizowania referendum w sprawie odwołania wójta i rady.

Referendum okazało się jednak nieważne. Do głosowania uprawnione były 4143 osoby, żeby głosowanie można było uznać za ważne, musiało wziąć w nim udział co najmniej trzy piąte wyborców, którzy uczestniczyli w poprzednich wyborach samorządowych, czyli 1403 osoby. W niedzielę do urn poszło jednak 812 osób, co przesądziło o nieważności głosowania. Większość z osób, które zagłosowały było za odwołaniem wójta i rady gminy: a odwołaniem wójta głosowało 748 osób, a 54 przeciw. Za odwołaniem rady głosowało 706 osób, a 98 przeciw.

Bogdan P. próbował swoich sił w ostatnich wyborach samorządowych, ale przegrał w drugiej turze wyborów z Urszulą Bujak, która w 2018 roku została nowym wójtem gminy Panki.