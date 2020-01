Smolarze: Pijany kierowca miał ponad trzy promile. Kluczyki do samochodu odebrała mu para przypadkowych świadków

Zdecydowana reakcja świadków, którzy postąpili w myśl kampanii „Nie reagujesz – akceptujesz” prawdopodobnie pozwoliła uniknąć drogowej tragedii.

Do zdarzenia doszło s Smolarzach (gmina Popów) na skrzyżowaniu z ruchliwą drogą wojewódzką nr 491. Para przypadkowych świadków uniemożliwiła dalszą jazdę oraz odebrała kluczyki do samochody kierowcy passata, którego styl jazdy i wygląd zewnętrzny wskazywały na to, że może być pod wpływem alkoholu.

Całą sytuację zauważyli kłobuccy dzielnicowi, którzy pełnili służbę obchodową swojego rejonu.

Policjanci „pierwszego kontaktu” podjęli interwencję, od przypadkowych świadków przejęli ujętego kierowcę, po czym przekazali go policjantom z drogówki.

Od razu można było zauważyć, że ujęty kierowca jest bardzo pijany, gdyż poza wyczuwalną wonią alkoholu nie potrafił zarówno iść prosto o własnych siłach, jak i logicznie odpowiadać na pytania mundurowych.

Po przewiezieniu na kłobucką komendę okazało się, że w organizmie 58-letniego kierowcy passata było ponad 3 promile alkoholu!