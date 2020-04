Stare zdjęcia Krzepic. W mieście był kiedyś warowny zamek

Miasto Krzepice to obszar o ciekawej historii i bogatych tradycjach. Kilkaset lat temu Krzepice był ważniejszym ośrodkiem niż Częstochowa. Znajdował się tutaj też zamek.

Nieznana jest dokładna data utworzenia miasta, ponieważ dokument erekcyjny Krzepic zaginął, ale okoliczności wskazują na rok 1356. Pierwsza wzmianka o Krzepicach pochodzi z 24.VIII.1356 r., kiedy król Kazimierz Wielki wystawił w Krzepicach przywilej lokacyjny na prawie niemieckim, m.in. dla wsi zwanej Częstochową. W 1357 roku Krzepice uzyskały prawa miejskie, zyskując liczne przywileje królewskie, co wpłynęło na szybki rozwój miasta. Centrum miasta stanowi Rynek Wielki, od którego odchodzi 6 ulic, a po przekątnej rynku stoi kościół fary św. Jakuba. Od strony zachodniej miasto graniczy ze strumieniem Bieszcza, dalej na przestrzeni ok. 1 km rozciąga się rozległa dolina Liswarty, na jej zachodniej krawędzi płynie rzeka Liswarta. 15.III.1552 r. w Piotrkowie król Zygmunt August określił granicę miasta, zaczynała się od rzeki Liswarty, dalej granica biegła do źródła rzeki Bieszczy i nią do jej ujścia do Liswarty. W stronę Iwanowic, aż do strumienia granicznego wpływającego do Liswarty rozciągały się długie role mieszczan. Krótkie role były na Podłężu – ciągnęły się w kierunku Łęgu i Zajączek. W 1407 r. król Władysław Jagiełło widząc konieczność rozwoju miasta zezwolił mieszczanom karczować lasy na obrzeżach miasta i zakładać tam ogrody.

Centralny punkt miasta Nadgraniczne położenie miasta, sąsiedztwo ze Śląskiem, a także przebiegający przez miasto szlak handlowy przyczyniły się do rozwoju handlu i miasta. W roku 1450 targi czwartkowe potwierdził król Kazimierz Jagielończyk jako już dawno istniejące. Miejscem, gdzie odbywały się targi i kwitł handel był Wielki Rynek, Mały Rynek i Solny Rynek. Najważniejsze instytucje znajdowały się na Wielkim Rynku, albo w jego bezpośredniej bliskości, należał do nich ratusz, urząd celny. Obecnie targi czwartkowe odbywają się na placu targowym przy ulicy Targowej w Krzepicach.

Centralnym punktem miasta był Rynek Wielki wytyczony w pierwszej fazie powstawania miasta. W latach pięćdziesiątych starożytny Rynek Wielki w Krzepicach zamieniono na park, bezpowrotnie niszcząc funkcję i zabytkowy charakter tego miejsca. W 1436 r. na Nowym Rynku uposażono nowy szpital co oznacza, że w tym roku istniał już drugi rynek zwany Małym albo Nowym. W 1416 r. odnotowano, że przez Krzepice przebiegała „wielka droga” – stary trakt handlowy. Obecnie jest to ulica Wieluńska. Najważniejsze drogi miejskie wykładano kłodami (dylami), potem wykorzystywano bruk. Stan dawnych ulic na terenie starostwa krzepickiego i miasta był zły. Miał na to wpływ podmokły teren i gliniaste gleby oraz brak środków, aby podołać temu zadaniu.

W roku 1455 zaciężni żołnierze nie otrzymawszy żołdu, ograbili i spustoszyli ziemię krakowską, m. in. Krzepice. Krzepice miały swój udział w wyprawach wojennych dostarczając ludzi i sprzęt.

W 1845 r. miasto było zabudowane prawie całkowicie z drewna. Domy w rynku, budynek Urzędu Miejskiego na ulicy Częstochowskiej pochodzą z XVIII i XIX w. W tym czasie ludność utrzymywała się częściowo z rolnictwa, rzemiosła i handlu. Najznakomitszymi budowlami w tym czasie był kościół św. Jakuba, dawny klasztor, szpital murowany Budrewicza, szkoła elementarna, bydłobojnia. W 1909 roku funkcjonowały takie oto zakłady przemysłowe: młyn wodny, tartak parowy, niciarnia, cegielnia, i fabryka wody sodowej. Główne ulice były brukowane. Miasto posiadało pocztę i telegraf, a także telefon. Dalej urząd gminny, sąd, dwie szkoły, straż pożarną i teatr amatorski. Działała od 1912 roku kasa pożyczkowa pod nazwą „Kasa Spółdzielcza Stefczyka w Krzepicach”, od roku 1928 Bank Ludowy, i od 1926 istniała Stacja Państwowa Kolei Żelaznych.

Niemiecka okupacja Czas okupacji był trudny dla krzepiczan, strach, głód, obawa przed aresztowaniem i wywiezieniem towarzyszyły ludziom każdego dnia. W czasie wojny wielu mieszkańców doświadczyło wielu jej okrucieństw. Dziesiątki ludzi zmarło po wojnie na skutek wycieńczenia organizmu i nabytych chorób. Rok 1945 był przełomowy zmienił się ustrój, położenie miasta, które straciło charakter przygraniczny.

Od niepamiętnych czasów Krzepice nawiedzały pożary, które niszczyły miasto. Odnotowano je w 1450, 1527, 1656, 1867, 1881, 1903, 1904 1906. Zwarta zabudowa przeważnie drewniana, gontowe i słomiane dachy sprzyjały pożarom. I dlatego straty jednego pożaru były ogromne. W 1997 roku Polskę nawiedziła wielka powódź. W Krzepicach z 8 na 9 lipca został zerwany betonowy most za zamkiem, drugi uległ uszkodzeniu. Woda zalała całą okolicę Liswarty, wiele domów i dróg. Zamek w Krzepicach i kościół Krzepicki zamek usytuowany był wśród bagien i łąk pomiędzy dwiema rzekami: Liswartą i wpadającego do niej strumienia Bieszczy, był w miejscu z natury obronnym. Krzepice jako miejscowość nadgraniczna uznana została przez króla Kazimierza III Wielkiego za jedno z miejsc strategicznych, w którym konieczny był silny murowany zamek. Zamek zbudowany został przy trakcie handlowym z Krakowa i Wiślicy do Wielkopolski i pobliski Śląsk. Dzięki temu doszło do szybkiego rozwoju osadnictwa. W 1378 r. rezydował na zamku wielkorządca kraju książę Władysław II Opolczyk. Potem często zatrzymywał się tu król Władysław Jagiełło. Następnie kasztelan rozpierski Henryk Hincza władał zamkiem dożywotnie. W latach 1526-1529 starosta krzepicki Mikołaj z Szydłowca zamek odbudował. Po śmierci starosty zamek dostał w 1532 Spytek Tarnowski. Potem właścicielką zamku stała się królowa Izabela Jagiellonka. W 1587 roku na krótko znalazł się w rękach arcyksięcia Maksymiliana II. W 1558 r. zamek restaurował starosta krzepicki Stanisław Wolski. Mikołaj Wolski zamek rozbudował w okazałą rezydencję w 1588 r. W czasie potopu szwedzkiego zamek uległ zniszczeniu. Po zniszczeniach wojennych zamek odbudował starosta krzepicki Michałowski. Mury zamkowe rozbierane były przez władze pruskie w XIX wieku. Następny nabywca zamku Ignacy Czernik sprzedał go Pawłowi Szyszkowskiemu. Ostatecznie w 1927 r. Franciszek Kowalski, wydał polecenie rozebrania ostatniego fragmentu murów zamkowych.

Dobrze zachowanym zabytkiem, wpisanym w historię krzepickiej ziemi jest jednonawowy kościół parafialny pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła ufundowany przez Kazimierza Wielkiego i zabudowania klasztorne po kanonikach regularnych. Kościół powstał w okresie największego rozkwitu stylu gotyckiego. O gotyckim charakterze obiektu świadczą ceglane mury wsparte szkorpami, dwa portale i ostrołukowe okna. Na obecny wygląd i wyposażenie kościoła miały wpływ różne style i kolejne przebudowy. Wśród wielu cennych dzieł sztuki i przedmiotów wpisanych do katalogu zabytków można wyróżnić: pacyfikał z 1577 roku, XVII-wieczny krucyfiks, cudowny obraz matki Bożej Różańcowej z 1736 roku i monstrancja z 1750 roku. Pamiętając o dużym bogactwie sakralnym regionu, należy zaznaczyć, że miasto Krzepice znajduje się na trasie pielgrzymów, zmierzających corocznie do Częstochowy na Jasną Górę (źródło: krzepice.pl).

