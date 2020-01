Stulecie wydania pierwszej powieści Agathy Christie. Egmont z tej okazji wydaje jej najsłynniejsze dzieła w formie komiksów

„Morderstwo w Orient Expressie” to jedna z dwóch powieści Agaty Christie (obok „I nie było już nikogo”), które odniosły największy sukces. Orient Express – luksusowy pociąg pasażerski jadący ze Stambułu do Calais – zatrzymuje się w szczerym polu z powodu zaspy śnieżnej, uniemożliwiającej mu dalszą jazdę. Tej samej nocy jeden z pasażerów zostaje brutalnie zamordowany – dwunastoma ciosami sztyletu. Jadący pociągiem Herkules Poirot rozpoczyna śledztwo, które doprowadzi go do zdumiewającego rozwiązania zagadki.

W „Nocy w bibliotece” Miss Marple prowadzi – na prośbę swojej przyjaciółki Dorothy Bantry – śledztwo dotyczące zabójstwa dwóch młodych dziewcząt, z których jedna została znaleziona rano w bibliotece państwa Bantry. Kierując się życiowym doświadczeniem, zawierającym się w dewizie Natura ludzka jest wszędzie taka sama, starsza dama na własną rękę szuka sprawcy, ku utrapieniu, ale i zdumieniu lokalnej policji.