Tauron ostrzega przed oszustami. Uwaga na te maile!

Tauron ostrzega przed oszustami. Uwaga na maile o odcięciu prądu

Tauron ostrzega przed podejrzanym mailem. To nowe oszustwo. Podszywający się pod pracowników Tauronu oszuści próbują wyłudzić pieniądze i grożą odcięciem prądu.

„Jeżeli nie odnotujemy wpłaty w przeciągu 24 godzin, będziemy zmuszeni przerwać dostawę prądu” - brzmi treść maila.

Apelujemy do klientów o nieotwieranie plików załączonych do tych e-maili i niedokonywanie płatności na ich podstawie. Tych wiadomości nie wysyła do swoich klientów TAURON – mówi Łukasz Zimnoch, rzecznik prasowy TAURON Polska Energia.

Tauron zawsze informuje o wstrzymaniu dostawy prądu, a w przypadku braku uregulowania zadłużenie robi to w formie listownej.

Również warto wiedzieć, że: