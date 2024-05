Trasy rowerowe do 19 km od Kłobucka. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 11 - 12 maja?

Rozważasz wyprawę rowerową z Kłobucka? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych tras. Są zróżnicowane pod względem trudności czy długości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Taseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 19 km od Kłobucka. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Zobacz, jakie trasy rowerowe niedaleko Kłobucka proponujemy na weekend.

Ścieżki rowerowe w pobliżu Kłobucka

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 19 km od Kłobucka, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

🚲 Trasa rowerowa: Pomniki przyrody w Częstochowie (1) Stopień trudności: 2.0

Dystans: 16,74 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 8 min.

Przewyższenia: 66 m

Suma podjazdów: 688 m

Suma zjazdów: 695 m Utor poleca trasę mieszkańcom Kłobucka Trasa łączy pomniki przyrody w północnej części miasta.

🚲 Trasa rowerowa: Na północ od Częstochowy - Ostrowy, Liswarta i Kocinka Stopień trudności: 2.0

Dystans: 67,82 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 52 min.

Przewyższenia: 153 m

Suma podjazdów: 1 613 m

Suma zjazdów: 1 600 m Rowerzystom z Kłobucka trasę poleca Chi

Głównym celem wyprawy były przepiękne meandry ma rzekach Liswarcie i Kocince oraz odwiedzenie smażalni pstrąga w Kuźnicy :) Trasę zacząłem przy M1 - na pierwszych światłach przy Auchan skręcamy w lewo w ulicę Romualda Traugutta i jedziemy nią aż za miasto - do ulicy św Kaspra Del Bufalo - tutaj skręcamy w prawo na Białą, mijamy będącą obecnie w budowie autostradę A1 i dojeżdżamy do Białej - tutaj po dojechaniu do głównej drogi skręcamy w prawo a następnie po kilkuset metrach w lewo, na Kopiec. Po dojechaniu do tej miejscowości przed sanktuarium na wysokości stawu skręcamy w prawo i jedziemy ulicą Parkową w kierunku Kuźnicy Kiedrzyńskiej. Po dojechaniu do głównej drogi skręcamy w lewo i jedziemy w kierunku Nowej Wsi, w której odbijamy w prawo na Ostrowy. Droga prowadzi przez las, bardzo przyjemny odcinek, jeździ tu trochę aut....

dokończę później ;)

🚲 Trasa rowerowa: Ekipa Kawowa Stopień trudności: 1.0

Dystans: 117,78 km

Czas trwania wyprawy: 11 godz. i 17 min.

Przewyższenia: 92 m

Suma podjazdów: 618 m

Suma zjazdów: 609 m AlterSpider poleca trasę mieszkańcom Kłobucka Zamek w Dankowie – ruiny twierdzy bastionowej z XVII wieku, w obrębie której znajdował się nieistniejący obecnie gotycko-renesansowy zamek rycerski. Pałac w Kłobucku – zabytkowa rezydencja, położona w Kłobucku, na osiedlu Stare Zagórze. Wzniesiona w 1795, w stylu neogotyckim. Pałac jest otoczony parkiem o powierzchni 4,3 ha. Park ten również jest wpisany do rejestru zabytków. Wołyńska Brygada Kawalerii, wzmocniona przez batalion piechoty, pułk kawalerii oraz pociąg pancerny „Śmiały”, zajęła pozycje w ostatnich dniach sierpnia 1939 roku. Miała za zadanie osłonę lewego skrzydła Armii Łódź, na które skierowały się główne siły niemieckie. Polacy mieli podjąć walkę natychmiast po przekroczeniu przez Niemców granicy oraz powstrzymać ich atak na przedpolu, co miało umożliwić dokończenie mobilizacji. Niemcy po wkroczeniu w granice Polski od razu spotkali się ze zbrojną odpowiedzią obrońców. Hitlerowcy, wysyłając do walki 36. pułk pancerny, ponieśli porażkę we wsi Mokra w starciu z polską artylerią. Jednocześnie polskie pododdziały, m.in. ułanów, dokonały skutecznego odparcia ataku niemieckiej piechoty. Natarcie ponowione zostało przez 35. pułk pancerny, który zdobył wieś, zmuszając polski 21. Pułk Ułanów do odwrotu. Polacy zdołali jednak przejść do kontrataku, a ostrzał artylerii oraz pociąg pancerny spowodowały wycofanie się czołgów i wywołały zamieszanie w siłach niemieckich, które zmuszone były czasowo powstrzymać ataki na samą Mokrą. Niemcy podjęli wówczas nieudaną próbę obejścia sił polskich, a następnie, po południu znów zaatakowali od głównej strony. Ostatni atak został podjęty przez niemiecki 35. pułk pancerny po godzinie 17.00, jednak również nie osiągnął on celów. Po zmroku Polacy wycofali się, ponosząc podczas odwrotu duże straty. Po obu stronach zginęło po kilkuset żołnierzy. Polacy stracili 5 dział i 4 armatki przeciwpancerne, kilkanaście karabinów maszynowych oraz kilkaset koni. Poniesione w bitwie straty niemieckiej 4. Dywizji Pancernej to 62 czołgi i ok. 50 transporterów opancerzonych. Warto nadmienić, że hitlerowska propaganda wojenna unikała tematu bitwy oraz odwrotu niemieckich czołgów. Zbiorowa mogiła polskich żołnierzy poległych w bitwie pod Mokrą znajduje się na cmentarzu w Miedźnie, a poległych podczas odwrotu - w lesie obok miejscowości Lemańsk. Duży pomnik postawiono w Mokrej w 1975 r. Po roku 1989 odbył się szereg uroczystości - także z udziałem niemieckich uczestników bitwy. W 2002, w kościele w Mokrej miało miejsce poświęcenie ufundowanego przez weteranów Wehrmachtu dzwonu Pokoju i Pojednania, a w uroczystościach wzięło udział 5 uczestników bitwy: trzech Polaków oraz Austriak i Niemiec. Obchody 70-lecia bitwy w 2009 r. wraz z rekonstrukcją działań wojennych odbyły się pod honorowym patronatem prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. 11 listopada 2010 roku w Mokrej otwarto Muzeum Kultury Przeworskiej i Bitwy pod Mokrą.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: JASNOGÓRSKA DROGA ŚW. JAKUBA Stopień trudności: 1.0

Dystans: 97,49 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 59 min.

Przewyższenia: 115 m

Suma podjazdów: 1 033 m

Suma zjazdów: 1 017 m Aza poleca trasę rowerzystom z Kłobucka

🚲 Trasa rowerowa: Częstochowa (Złota Góra - Koksownia - Stradom) Stopień trudności: 1.0

Dystans: 22,58 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 20 min.

Przewyższenia: 50 m

Suma podjazdów: 201 m

Suma zjazdów: 203 m Erytryn poleca trasę mieszkańcom Kłobucka Grudniowy objazd Częstochowy.

Nawiguj

