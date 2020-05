Pijany kierowca miał ponad trzy promile alkoholu (© Kłobuck policja)

Ponad 3 promile miał w organizmie kierowca ciągnika rolniczego, który w czasie jazdy wyrzucał na drogę śmieci w Truskolasach. Okazało się również, że 51-latek nie ma prawa jazdy, a prowadzony przez niego pojazd nie miał rejestracji. Oprócz wysokiej grzywny i wieloletniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, mężczyźnie grozi więzienie.

W poniedziałek, 4 maja, około godziny 11:50 oficer dyżurny z kłobuckiej komendy otrzymał informację o tym, że ulicą Dębieczną w Truskolasach jedzie ciągnik rolniczy bez rejestracji, z przyczepką pełną śmieci, które kierowca wyrzuca na drogę.



- Na miejsce skierowani zostali policjanci z Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej, którzy potwierdzili zgłoszenie. Mundurowi zauważyli rozrzucone na drodze opony i kineskop, a w niewielkiej odległości od nich ciągnik rolniczy, którego kierowca, już na drodze polnej, kontynuował wyrzucanie różnych przedmiotów z przyczepki - mówi Joanna Wiącek-Głowacz, rzeczniczka prasowa kłobuckiej policji.



Kierowcą okazał się być 51-letni mieszkaniec gminy Wręczyca Wielka. Badanie alkomatem wykazało, że miał w organizmie przeszło 3 promile. Co więcej, policjanci ustalili, że mężczyzna nie ma prawa jazdy, a ciągnik, którym jechał był bez rejestracji.



Sprawą nieodpowiedzialnego 51-latka zajmują się śledczy z komisariatu we Wręczycy Wielkiej. Mężczyźnie grozi nie tylko wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ale i kilkuletnie więzienie.

