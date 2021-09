Tygodniowy przegląd prasy (Kłobuck, 12.09-18.09.2021), poznaj najważniejsze informacje z Kłobucka

cavion base 7.2 go to uniwersalny tablet do codzie…

Srebrny samochód krążył w pobliżu szkoły w Rydułtowach, kierowca miał zaczepiać dzieci - takie zgłoszenie otrzymali w czwartek policjanci. Co ciekawe, to już kolejne w przeciągu kilku lat identyczne zgłoszenie w tym mieście. Rodzice przerażeni, miasto całe "huczy od plotek". Policja oczywiście sprawę sprawdza. To już kolejne miejska legenda? Podobne historie pojawiają się regularnie niemal w każdym mieście. Rzadko mają coś wspólnego z rzeczywistością, ale przekazywane z ust do ust przerażają mieszkańców. Poznajcie najbardziej wymyślone historie z naszego regionu, które co jakiś czas - w odświeżonych odsłonach - znów się u nas pokazują.

W całej Polsce do tej pory odnotowano ponad 15 tys. skutków ubocznych u osób, które przyjęły szczepionkę przeciwko COVID-19. W woj. śląskim 1 876 osób zgłosiło, że po szczepieniu wystąpiły u nich niepokojące objawy [dane do 17.09]. Większość z nich na szczęście miała jedynie łagodny charakter, niestety niektóre okazały się być poważne. Sprawdziliśmy, jakie dolegliwości zgłaszali zaszczepieni. Kliknij w przycisk "zobacz galerię" i przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE.