Tygodniowy przegląd prasy (Kłobuck, 30.08-5.09.2020), poznaj najważniejsze informacje z Kłobucka

📢 Ludzie związani z Częstochową - są znani w Polsce i nie tylko. To sportowcy, muzycy, artyści, dziennikarze i supermodelka Częstochowa. Artyści, sportowcy, przedstawiciele świata mediów i mody. Prezentujemy galerię osób urodzonych w Częstochowie lub z naszym miastem na pewnym etapie swojego życia związanych, które osiągnęły sukces w różnych dziedzinach i są lub były znane w kraju. Kliknijcie "ZOBACZ GALERIĘ". 📢 Memy o Śląsku. Co o Ślązakach myślą Internauci? Zobaczcie Jak na Śląsk i Ślązaków patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku robią absolutną furorę w internecie. W galerii zebraliśmy te najlepsze. Kliknijcie w "Zobacz galerię".

📢 Burze z gradem w woj. śląskim - jest ostrzeżenie [5.09.2020]. Sprawdź gdzie jest burza [MAPA online] W sobotę 5 września w całym woj. śląskim prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu oraz porywami wiatru. Miejscami możliwy grad. O której godzinie możliwe są burze, jak silny będzie wiatr i ile deszczu może spaść? 📢 Ofiara poważnego wypadku pod Kłobuckiem apeluje o pomoc. Chce wrócić do zdrowia i odzyskać urodę To była tragiczna noc w Libidzy pod Kłobuckiem. W nocy z soboty na niedzielę, 26 lipca, około godziny 1.40 na jednej z posesji doszło do wypadku dwojga młodych ludzi, którzy jeździli quadem. Uczestniczka zdarzenia nabiła się na metalowe ogrodzenie. zaostrzony pręt przebił jej podbródek i wyszedł pod okiem. Strażacy musieli wyciąć pręt, by przetransportować ranną do szpitala. Teraz ofiara wypadku apeluje o pomoc w powrocie do zdrowia.

📢 Tragiczna i zagadkowa śmierć dziennikarki. Anna Karbowniczak przed potrąceniem przez samochód dostawała groźby W piątek, późnym popołudniem, policja poinformowała o zatrzymaniu trzech osób w sprawie śmiertelnego potrącenia Anny Karbowniczak. Szczegóły mają być znane najwcześniej w sobotę. My ujawniamy wątek gróźb, które Ania dostała tuż przed śmiercią. Sprawę wypadku i gróźb przejęła Prokuratura Okręgowa w Poznaniu. 📢 500 zł mandatu za wypad na grzyby? Tego nie wolno robić w lesie. Zobacz listę Sezon na grzyby już sie rozpoczął. Dużo deszczu i wysoka temperatura powoduje, że w lasach jest bardzo dużo grzybów. Ale uważajcie na straż leśną! Grzybobranie, które cieszy się niezwykłą popularnością wśród Polaków, może skończyć się 500 zł mandatem, dlatego trzeba pamiętać o tym, jak się zachować w lesie. Czego zatem na grzybach lepiej nie robić? Wysokość mandatu, jaki wlepić może straż leśna waha się od 20 do 500 złotych. Sprawdź, za co można go dostać. Kliknij w przycisk "Zobacz galerię".

📢 Koronawirus w Polsce [AKTUALNE DANE, MAPY, WYKRESY] Coraz więcej zakażeń koronawirusem. Zobacz NAJNOWSZE DANE 05.09.2020 Mapa koronawirusa w Polsce wciąż się zapełnia. Rośnie liczba zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 powodujących chorobę zakaźną COVID-19. Do 05.09.2020 w Polsce stwierdzono już 70 387 przypadków zakażeń oraz 2 113 zgonów spowodowanych koronawirusem. Gdzie w Polsce występuje koronawirus? Ile osób jest chorych? Jak szybko rośnie liczba zakażeń? Zobacz najnowsze dane, mapy i wykresy. 📢 Nowe strefy koronawirusa w woj. śląskim. Powiat kłobucki nadal w strefie żółtej Według najnowszych informacji Ministerstwa Zdrowia na Śląsku nie ma już czerwonych stref, a kolorem żółtym oznaczono jedynie powiat kłobucki. Zmiany będą obowiązywały od soboty, 5 września 2020. 📢 Czternastu zakażonych pracowników sezonowych opuściło dzisiaj izolatorium, mimo że mieli pozytywny wynik testów na koronawirusa Czternastu pracowników sezonowych z Ukrainy, którzy od połowy sierpnia byli izolowani w Chałkowie w gminie Lipie (powiat kłobucku), mogą dzisiaj opuścić izolatorium. Opuszczenie izolacji było możliwe na mocy obowiązującego od 1 września rozporządzenia ministra zdrowia. Pracownicy mieli bowiem pozytywne wyniki ostatnich testów na koronawirusa.

📢 Kombajn wjechał na autostradę A1 w Częstochowie. Policja zatrzymała go po pościgu. Kierowca był zaskoczony zakazem Częstochowskim odcinkiem autostrady A1 jechał kombajn. Sytuacja była niebezpieczna, bo maszyna jechała dość wolno, a mijające ją pojazdy wręcz przeciwnie. W „pościg” za kombajnem ruszył patrol policji autostradowej z Gliwic. Kierowca twierdził, że nie wiedział, że nie może jechać autostradą. 📢 Krajowa Wystawa Rolnicza i Dożynki Jasnogórskie w tym roku odbędą się w nowych okolicznościach i w nowym miejscu XXIX Krajowa Wystawa Rolnicza i Dożynki Jasnogórskie odbędą się w ten weekend w Częstochowie. W tym roku jedna z największych imprez rolnych w kraju odbędzie się w innych okolicznościach ze względu na pandemię koronawirusa. Najważniejszą zmianą jest nowe miejsce, w którym będzie się odbywać wystawa. Stoiska ustawione zostaną bowiem nie w alei NMP, ale na parkingach jasnogróskich.

📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak oduczyć psa szczekania? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

📢 Psy, które nie szczekają: oto lista najspokojniejszych ras. Jak zminimalizować szczekanie u psa? Szczekanie to nie tylko jedna z podstawowych cech psa, ale również jego przywilej. Podobnie jak człowiek komunikuje się mówiąc, tak i zwierzę ma prawo do komunikowania się głosem. Są jednak rasy nad wyraz szczekliwe, a są też takie, które cechuje spokój. Jeśli szczególnie zależy wam na psie, który będzie dawał głos rzadko, zobaczcie listę najmniej hałaśliwych czworonogów.

📢 PILNE: Jajka skażone salmonellą. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega. Sprawdźcie, czy ich nie kupiliście Główny Inspektorat Sanitarny wydał ostrzeżenie przed zjedzeniem jaj pochodzących z jednej z ferm w Manieczkach. Wykryto tam pałeczki salmonella enteritidis na fermie kur niosek.

