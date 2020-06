Tygodniowy przegląd prasy (Kłobuck, 31.05-6.06.2020), poznaj najważniejsze informacje z Kłobucka

Przygotowaliśmy dla Ciebie tygodniową prasówkę. Jeśli w mijającym tygodniu byłeś zbyt zajęty, by nadążyć za informacjami z Kłobucka, zobacz teraz artykuły, które inni czytelnicy czytali najchętniej między 31.05 a 6.06.2020. Sprawdź, czy nie minęło Cię nic ważnego. Czy czytałeś artykuł: „Kiedy koniec koronawirusa w woj. śląskim? Zobaczcie nową prognozę”?

Przegląd tygodnia Kłobuck od 31.05 do 6.06.2020: top 3 artykuły z tygodnia Oto lista najpopularniejszych w mijającym tygodniu wiadomości. Czy miałaś bądź miałeś okazję przeczytać je wszystkie? 📢 Kiedy koniec koronawirusa w woj. śląskim? Zobaczcie nową prognozę Jak długo jeszcze potrwa epidemia koronawirusa w woj. śląskim? Eksperci ExMetrix opublikowali najnowszą prognozę rozwoju pandemii COVID-19 w Polsce. Tym razem również z rozbiciem na poszczególne województwa. Co wynika z wykresu przebiegu pandemii w Śląskiem? Jeszcze co najmniej do 8 czerwca dzienny przyrost nowych zakażeń w regionie będzie oscylował wokół stu potwierdzonych przypadków dziennie. Z dnia na dzień będzie spadał aż do 22 czerwca, kiedy to krzywa zachorowań znów zacznie nieznacznie rosnąć. To może być druga fala pandemii. Na szczęście już nie tak intensywnie. 📢 Zobaczcie jakie sieci handlowe znikają z Polski. W tych sklepach trwają ostatnie wyprzedaże Francuska sieć sklepów z ubraniami dla kobiet Camaieu ogłosiła, że wycofuje się z Polski. W sklepach tej marki trwają właśnie ostateczna wyprzedaże. To nie pierwsza, i pewnie nie ostatnia, marka, jaka zrezygnowała z robienia biznesu w naszym kraju. Sprawdź, jakie jeszcze sieci wyszły z Polski. Pamiętacie je? Żałujecie, że nie można już kupić ich produktów w sklepach stacjonarnych?

📢 Śląskie: Który fotoradar zrobił najwięcej zdjęć? Gdzie padł ich rekord? Sprawdź, ile zdjęć zrobił każdy z fotoradarów w województwie Województwo śląskie. Jesteście kierowcami? Ten artykuł będzie dla Was przydatny. Który z fotoradarów w naszym regionie zarejestrował największą liczbę naruszeń dotyczących przekroczenia prędkości? Mamy dla Was nie lada gratkę! W tym artykule sprawdzicie, ile zdjęć w I. kwartale 2020 r., zrobił KAŻDY ze stacjonarnych fotoradarów w woj. śląskim.

Tygodniowa prasówka 31.05-6.06.2020 Kłobuck: pozostałe wydarzenia Poniżej prezentujemy pozostałe artykuły, które przyciągały w mijającym tygodniu uwagę czytelników w Kłobucku. Co było tak istotne, że nie można było od tego oderwać wzroku? 📢 Memy o Śląsku i Ślązakach. Z czego śmieją się hanysy i gorole? Co o naszym regionie myślą w reszcie kraju? Zobaczcie Jak na Śląsk patrzą "gorole", a jak "hanysy"? Skąd w memach tak duża popularność śląskiej gwary? Memy o Śląsku i województwie śląskim robią absolutną furorę w internecie. W naszej galerii zebraliśmy te najlepsze. Zobaczcie z czego w kontekście Śląska śmieją się zarówno gorole, jak i hanysy! Kliknijcie w przycisk "Zobacz galerię".

📢 Śląskie memy. Zobacz, z czego śmieją się na Śląsku i jak inni żartują z jego mieszkańców [7.06.2020] Śląskie memy robią w internecie furorę. Nie bez powodu. Z jednej strony wynika to z charakterystycznego brzmienia śląskiej gwary. Z drugiej mieszkańcy Śląska oraz pozostali mieszkańcy kraju mogą za ich pośrednictwem wzajemnie z siebie żartować. 📢 Ranking najtańszych sklepów w woj. śląskim. Biedronka i Lidl daleko! Mamy ranking najtańszych sklepów w woj. śląskim. Najniższych cen na sklepowych półkach nie uświadczymy wcale w Biedronce czy Lidlu. Choć takie właśnie utarło się przekonanie wśród wielu konsumentów. Eksperci ASM Sales Force Agency od ponad roku co miesiąc badają ceny przykładowego zestawu podstawowych produktów spożywczych, kosmetyków, chemii spożywczej i używek. Kliknij w "zobacz galerię" i sprawdź nasz RANKING. 📢 "Polska w ruinie": Dworzec w Kłobucku niszczeje. Beata Szydło obiecała jego remont, ale słowa nie dotrzymała. Kto uratuje dworzec? Dworzec w Kłobucku miał być symbolem "Polski w ruinie". Najlepszym symbolem nieudolnych rządów Platformy Obywatelskiej. Taki obraz kreśliła Beata Szydło podczas kampanii wyborczej, która dała jej fotel premiera RP. Tymczasem z biegiem czasu, z roku na rok kłobucki dworzec kolejowy staję się coraz wyraźniejszym symbolem niespełnionych obietnic i niedotrzymanych słów PiS. Od obietnic pani premier minęło pięć lat, a dworzec coraz mocniej niszczeje, stając się niechlubną wizytówką Kłobucka.

📢 Oczko wodne przy każdym domu. Sieć zalana memami Oczko wodne przy każdym domu to nowy pomysł, który ogłosił niedawno Andrzej Duda i Ministerstwo Klimatu. Ma on zachęcić Polaków do zbierania wody deszczowej w zbiornikach retencyjnych powstających na działkach przy prywatnych domach. Można będzie uzyskać nawet do 5 tys. złotych dofinansowania od państwa. Co na to internet? Oczko wodne sprawiło, że przypłynęła wena i memy. Po co jechać na wakacje, skoro będziemy mogli być nad wodą - pojawiają się głosy internautów. 📢 Alimenciarze z woj. śląskiego. Są poszukiwani. Rozpoznajesz ich? [ZDJĘCIA, cz. 1] Oto osoby z woj. śląskiego poszukiwane przez policję za uchylanie się od płacenia alimentów na członków swojej rodziny. Widziałeś ich? Zgłoś to policji. Kliknij w „zobacz galerię".

📢 500 plus czeka poważna zmiana - już od 1 lipca 2020! Wnioski są zbędne Program 500 plus to świadczenie, które przyznawane jest w Polsce na każde dziecko. Korzystających z Rodzina 500 Plus czeka zasadnicza zmiana. Od 1 lipca pobierających 500 plus czekały zawsze nowe formalności do spełnienia. Zwykle był to czas, kiedy zainteresować należało się kiedy składać wnioski i jakie są z tym związane terminy. W 2020 jednak zmian nie będzie, a okres rozliczeniowy 500 plus zostaje automatycznie wydłużony. Co to oznacza? Świadczenie 500 plus przyznawane od 1 lipca 2019 r. obejmuje okres dwóch lat i w 2020 nie należy się martwić o formalności.

📢 Najdroższe ulice w woj. śląskim. Tutaj za mieszkanie trzeba sporo zapłacić! Poznaj najdroższe ulice w woj. śląskim! Własne mieszkanie to wciąż marzenie wielu osób pragnących "pójść na swoje". Wybór mieszkania to jedno, ważna jest jednak również lokalizacja. Niestety, ceny na najbardziej pożądanych ulicach mogą przyprawić o zawrót głowy. Cena metra kwadratowego często przewyższa średnią krajową miesięczną pensję. Choć woj. śląskie nie jest najdroższym w Polsce, jeśli chodzi o rynek mieszkaniowy, to są ulice, przy których za własne "M" zapłacimy zdecydowanie powyżej średniej ceny. Zobacz, oto TOP 10 najdroższych ulic w woj. śląskim - kliknij w "zobacz galerię". 📢 Kiedy otwarcie basenów w Częstochowie, Myszkowie, Kłobucku i Lublińcu? Amatorzy pływania będą musieli uzbroić się w cierpliwość Kiedy zostaną otwarte baseny w północnej części województwa śląskiego? Mieszkańcy Częstochowy, Kłobucka, Myszkowa i Lublińca na razie muszą uzbroić się w cierpliwość, bo otwarcie basenów w niewielu miejscach nastąpi zgodnie z rządowymi planami 6 czerwca 2020 roku.

📢 Częstochowska restauracja już po rewolucji Magdy Gessler. Byliśmy w środku! Wielbiciele kuchni serwowanej w restauracji Sezonowa mogą odetchnąć z ulgą. Magda Gessler podczas swoich rewolucji nie zmieniła włoskiego charakteru tego miejsca. Mimo to zaszły tu spore zmiany, tak w karcie dań jak i w wystroju wnętrza. Nie ostała się nazwa restauracji, która od teraz brzmi "Trattoria Verde". 📢 Tak budują „fachowcy” w Rosji. Zobacz największe budowlane absurdy Normy budowlane? Fachowa wiedza? A po co to wszystko? Zobacz, co się dzieje, kiedy budowlańcy mają o wiele za dużo wiary w swoje umiejętności.

