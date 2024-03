W powiecie kłobuckim zginął pieszy. Został śmiertelnie potrącony przez kierowcę, który uciekł. Policja prosi o pomoc w poszukiwaniach

Policjanci z Kłobucka otrzymali zgłoszenie o tym zdarzeniu 15 marca o godzinie 23.30. Na miejsce skierowany został patrol interwencyjny. Okazało się, że osoba, która zawiadomiła policję, próbowała ratować życie potrąconego przez samochód mężczyzny. Z pomocą pospieszyli policjanci a potem działania ratownicze przejęli ratownicy medyczni, którzy także zostali wezwani na miejsce tego zdarzenia. Pomimo prób reanimacji życia 43-letniego mężczyzny nie udało się uratować. Był to mieszkaniec Złochowic.

Do wypadku doszło na ulicy Długiej w Złochowicach w gminie Opatów. Według dotychczasowych ustaleń śledczych mężczyzna został potrącony przez kierowcę, który nie zatrzymał się i nie udzielił poszkodowanemu pomocy. Osoba siedząca za kierownicą tego auta zdecydowała się natomiast na ucieczkę z miejsca tego tragicznego w skutkach zdarzenia.

W nocy na miejscu śmiertelnego w skutkach potrącenia pracował technik kryminalistyki. Zbierane były wszystkie ślady, które mogą pomóc w ustaleniu i zatrzymaniu sprawcy tego wypadku.

- Policjanci wznowili także zabezpieczanie śladów. Pracują nadal na miejscu zdarzenia, bowiem nie wszystkie czynności mogły zostać wykonane w porze nocnej. Zabezpieczamy także zapisy kamer monitoringu w okolicy. Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich kierowców, którzy mają zamontowane w autach kamery i przejeżdżali przez Złochowice wczoraj pomiędzy godziną 22.30 a 23.30, by zgłosili się do naszej komendy lub skontaktowali telefonicznie. Nagrania z tych kamer mogą okazać się pomocne w zidentyfikowaniu poszukiwanego kierowcy i pojazdu, którym się poruszał – podkreśla aspirant Joanna Wiącek – Głowacz.

Policja prosi o kontakt pod nr telefonu: 47 85 822 00 lub bezpośrednie zgłoszenie do Komendy Powiatowej Policji w Kłobucku przy ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 5.