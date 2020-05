W wypadku na autostradzie A1 w Woli Błędowej zginęli mieszkańcy Kłobucka i Częstochowy. Mieli zaledwie 19 i 23 lata

Tragiczny wypadek na autostradzie A1. Nie żyją mieszkańcy Kłobucka i Częstochowy

Do tragicznego wypadku doszło w nocy 23 maja ok. godz. 21. 10 na autostradzie A1 koło miejscowości Wola Błędowa (województwo łódzkie). Do wypadku doszło na 288 km autostrady w kierunku Gdańska.