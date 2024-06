Woda w pow. kłobuckim NIEZDATNA do picia! Wykryto bakterie coli. Sanepid wydał ważny komunikat! Tysiące osób bez wody pitnej Barbara Romańczuk

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kłobucku wydał ostrzeżenie dotyczące zanieczyszczenia wody w wodociągu publicznym Więcki, zaopatrującym osiem miejscowości. Badania przeprowadzone 25 czerwca 2024 roku potwierdziły obecność bakterii coli, co zmusza tysiące osób do korzystania z wody wyłącznie po jej przegotowaniu. Władze podjęły już pierwsze kroki w celu zapewnienia mieszkańcom dostępu do czystej wody, jednak sytuacja wymaga ścisłego przestrzegania zaleceń sanitarnych.