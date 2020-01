Wójt Wręczycy tłumaczy się z planowanych podwyżek za wywóz śmieci

Podwyżki za odbiór odpadów komunalnych w gminie Wręczyca Wielka to efekt ubiegłorocznego przetargu , do którego przystąpiła tylko jedna firma - EKO-SYSTEM BIS Sp. z o.o. Sp. K. z ofertą 4 914 553,50 zł za obiór śmieci w 2020 roku. To znacznie więcej niż kwota, którą gmina przeznaczyła na ten cel, czyli 2 600 000 zł.

W wyniku tego przetargu opłaty za odbiór odpadów komunalnych segregowanych wzrosną z 19 do 29 zł, a niesegregowanych z 64 do 87 zł za jedną osobę niezależnie od ilości zgromadzonych odpadów.

Wójt wyjaśnia i zapewnia, że będzie walczył o obniżenie stawek za odbiór śmieci

W oświadczeniu opublikowanym przez wójta Tomasza Osińskiego czytamy, że aby dotrzeć do jak największej liczby przedsiębiorców przetarg ogłoszono na Platformie Zakupowej oraz w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, która ma zasięg na wszystkie kraje należące do Unii Europejskiej oraz państwa spoza UE.