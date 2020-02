Wręczyca Wielka: Wypadek na Częstochowskiej. Czołowe zderzenie bmw i audi. Zobaczcie ZDJĘCIA

Kłobuccy kryminalni wyjaśniają przyczyny i dokładne okoliczności groźnego wypadku, do którego doszło w miniony piątek, 7 lutego, na ul Częstochowskiej we Wręczycy Wielkiej. Ze wstępnych ustaleń policjantów z drogówki wynika, że 20-letni kierujący bmw nie dostosował prędkości do panujących warunków i doprowadził do czołowego zderzenia z audi, którą kierował 60-letni mężczyzna. Starszy z mężczyzn, z obrażeniami ciała trafił do częstochowskiego szpitala.

W miniony piątek, 7 lutego, około godziny 9.00 oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie dotyczące zderzenia bmw i audi, do którego doszło na ul. Częstochowskiej we Wręczycy Wielkiej. Ze wstępnych ustaleń policjantów z drogówki wynika, że 20-letni kierowca bmw nie dostosował prędkości do panujących warunków i doprowadził do czołowego zderzenia z audi, którym kierował 60-letni mężczyzna. Uczestnicy zdarzenia byli trzeźwi. Na skutek zderzenia obrażeń ciała doznał starszy z mężczyzn, który z miejsca zdarzenia został zabrany do częstochowskiego szpitala. Na miejscu czynności wykonywali policjanci z drogówki, natomiast z uwagi na policyjne czynności na drodze odbywał się wahadłowy ruch pojazdów. Szczegółowe okoliczności tego wypadku sprawdzają teraz śledczy z Kłobucka pod nadzorem częstochowskiego prokuratora. Na temat zdarzenia wypowiedzą się również biegli sądowi, którzy sprawdzą i ocenią stan techniczny pojazdów oraz zrekonstruują przebieg wypadku. Opinie biegłych zostaną wykorzystane w toczącym się postępowaniu.